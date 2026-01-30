Kombi Günde Kaç Saat Çalışmalı? Uzmanlar Tartışmaya Noktayı Koydu

Isıtma mühendisleri, ev içi sıcaklığın belirli bir seviyede korunmasının hem konfor hem de tüketim açısından daha dengeli olduğunu vurguluyor. Sabit sıcaklıkta çalışan sistem, yalnızca oluşan ısı kaybını telafi edecek kadar devreye giriyor. Sürekli açılıp kapatılan kombilerde ise ani yüklenmeler yaşanıyor; bu da yakıt tüketimini artırırken cihazın yıpranmasını hızlandırabiliyor.

İdeal sıcaklık aralığı ne olmalı?

Uzmanların ortak görüşüne göre kış aylarında ev içi sıcaklığın 20–21 derece civarında tutulması, verimlilik açısından ideal kabul ediliyor. Bu aralık, hem aşırı ısınmayı önlüyor hem de evin tamamen soğumasına izin vermeden dengeli bir ısı sağlıyor. Ayrıca nem ve yoğuşma riskini de azaltıyor.

Evde yokken tamamen kapatmak doğru mu?

Gün içinde evin boş olduğu saatlerde sıcaklığın birkaç derece düşürülmesi mantıklı görülüyor. Ancak kombiyi tamamen kapatmak her zaman avantaj sağlamıyor. Sıcaklık çok düştüğünde, eve dönüşte sistem bu farkı kapatmak için uzun süre çalışmak zorunda kalabiliyor ve bu da tasarrufu ortadan kaldırabiliyor.