onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kombi Günde Kaç Saat Çalışmalı? Uzmanlar Tartışmaya Noktayı Koydu

Kombi Günde Kaç Saat Çalışmalı? Uzmanlar Tartışmaya Noktayı Koydu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 10:12

Kış aylarında artan doğalgaz faturaları, kombi kullanımına dair en çok merak edilen soruları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle “Kombi günde kaç saat çalışmalı?” sorusu, tasarruf etmek isteyen pek çok hane için kritik hale geldi.

Uzmanlar da bu tartışmayı noktaladı.

Kaynak: https://www.thescottishsun.co.uk/mone...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kombiyi tamamen kapatmak mı daha tasarruflu, yoksa düşük ayarda sürekli çalıştırmak mı?

Kombiyi tamamen kapatmak mı daha tasarruflu, yoksa düşük ayarda sürekli çalıştırmak mı?

Isıtma ve enerji verimliliği uzmanlarının son değerlendirmeleri, bu soruya daha dengeli ve net bir çerçeve çiziyor.

Uzmanlara göre mesele, kombinin kaç saat çalıştığından çok nasıl çalıştığı ile ilgili. Evin tamamen soğumasına izin verildiğinde yalnızca ortam havası değil; duvarlar, zemin ve eşyalar da ısı kaybediyor. Kombi yeniden devreye alındığında ise bu yüzeylerin tamamını tekrar ısıtmak için daha uzun süre ve daha yüksek güçte çalışması gerekiyor. Bu durum, kısa süreli kapatmaların gün sonunda beklenen tasarrufu sağlamamasına yol açabiliyor.

Sabit sıcaklık neden daha verimli?

Sabit sıcaklık neden daha verimli?

Isıtma mühendisleri, ev içi sıcaklığın belirli bir seviyede korunmasının hem konfor hem de tüketim açısından daha dengeli olduğunu vurguluyor. Sabit sıcaklıkta çalışan sistem, yalnızca oluşan ısı kaybını telafi edecek kadar devreye giriyor. Sürekli açılıp kapatılan kombilerde ise ani yüklenmeler yaşanıyor; bu da yakıt tüketimini artırırken cihazın yıpranmasını hızlandırabiliyor.

İdeal sıcaklık aralığı ne olmalı?

Uzmanların ortak görüşüne göre kış aylarında ev içi sıcaklığın 20–21 derece civarında tutulması, verimlilik açısından ideal kabul ediliyor. Bu aralık, hem aşırı ısınmayı önlüyor hem de evin tamamen soğumasına izin vermeden dengeli bir ısı sağlıyor. Ayrıca nem ve yoğuşma riskini de azaltıyor.

Evde yokken tamamen kapatmak doğru mu?

Gün içinde evin boş olduğu saatlerde sıcaklığın birkaç derece düşürülmesi mantıklı görülüyor. Ancak kombiyi tamamen kapatmak her zaman avantaj sağlamıyor. Sıcaklık çok düştüğünde, eve dönüşte sistem bu farkı kapatmak için uzun süre çalışmak zorunda kalabiliyor ve bu da tasarrufu ortadan kaldırabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın