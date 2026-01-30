onedio
Atmosfer, Lezzet ve Dahası: Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gidilebilecek En İyi Rakı Mekanları

Atmosfer, Lezzet ve Dahası: Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gidilebilecek En İyi Rakı Mekanları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 08:01

Türkiye’de rakı sofrası, yalnızca yemek ve içkiden ibaret değil. Paylaşılan anıların, uzun sohbetlerin ve zamana yayılan dostlukların doğal bir uzantısıdır. Aynı masada buluşan insanlar, kadehler doldukça kelimelerin ağırlaştığı, sessizliklerin bile anlam kazandığı bir ritüelin parçası olur.

Deniz kıyısında gün batımına karşı kurulan masalardan, tarihi sokakların içine saklanmış meyhanelere kadar her mekan bu kültüre kendi ruhunu katar. Mezelerin sadeliği, rakının dengesi ve ortamın dinginliği birleştiğinde ortaya sadece bir akşam değil, hatırlanmaya değer bir deneyim çıkar.

Biz de bu içeriğimizde Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilmiş rakı mekanlarını mercek altına alıyoruz. Gelenekten kopmadan, zamana direnen bu sofraların izini birlikte sürüyoruz.

Mükellef Karaköy - İstanbul

Mükellef Karaköy - İstanbul

Karaköy'ün son on yılda geçirdiği soylulaştırma ve dönüşüm sürecinin en önemli simgelerinden biri olan Mükellef, şef Arda Türkmen'in vizyonuyla hayata geçmiş bir projedir. The Haze Istanbul Hotel'in terasında konumlanan mekan, sadece bir restoran olmanın ötesinde, İstanbul'un siluetine hakim bir seyir terası niteliği taşır.

Lokasyon: Karaköy, Beyoğlu

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah., Maliye Cad., No: 8/A, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @mukellefkarakoy

Lokanta Limu - İstanbul

Lokanta Limu - İstanbul

İstanbul Boğazı'nın kuzey hattında, yalıların ve asırlık çınarların gölgesindeki Yeniköy, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen elit kitlenin kaçış noktasıdır. Lokanta Limu, bu semtin ruhuna uygun olarak, 'yeni nesil meyhane' kavramını 'şef lokantası' zarafetiyle birleştiren nadir örneklerden biridir. 2025 yılı trendlerinde sıkça adından söz ettiren mekan, OGGUSTO ve Plume Mag gibi otoritelerce İstanbul'un en iyileri arasında gösterilmektedir.

Lokasyon: Yeniköy, Sarıyer

Adres: Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 158 D:B, 34464 Sarıyer/İstanbul

Instagram: @lokantalimu

Bi Daha Meyhane - İstanbul

Bi Daha Meyhane - İstanbul

İstiklal Caddesi'nin tarihi dokusu ile Tomtom Mahallesi'nin bohem havasının kesiştiği noktada yer alan Bi Daha, 'Yeni Nesil Meyhane' kavramının eğlence odaklı yüzünü temsil eder. Adını, misafirlerin mekandan ayrılırken hissettikleri 'bir daha gelme' arzusundan alan mekan, lezzet ile eğlenceyi dinamik bir dengeye oturtmuştur.

Lokasyon: Tomtom, Beyoğlu

Adres: Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 187, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @bidahaistanbul

Firuze IKSV - İstanbul

Firuze IKSV - İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) binasının en üst katında, Şişhane'nin kalbinde yer alan Firuze, sadece manzarasıyla değil, kültürel ağırlığıyla da öne çıkan bir mekandır. İstanbul'un sanat ve entelektüel çevrelerinin uğrak noktası olan Firuze, meyhane kültürünü bir 'kültürel miras' olarak ele alır ve sunar.

Lokasyon: Şişhane, Beyoğlu

Adres: Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad., No: 5, Şişhane, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @firuzeiksv

Müsaade Meyhane - İstanbul

Müsaade Meyhane - İstanbul

İstanbul'un Asya yakasının kalbi Kadıköy, son yıllarda Moda ve Yeldeğirmeni gibi bölgelerle ciddi bir gastronomi atağına kalkmıştır. Müsaade Meyhane, Kadıköy'ün bu genç, dinamik ve yenilikçi ruhunu temsil eden en başarılı örneklerden biridir.

Lokasyon: Kadıköy, İstanbul

Adres: Caferağa Mahallesi, Dumlupınar Sokak, No: 15, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @musaademeyhane

Gia Urla Restoran - İzmir

Gia Urla Restoran - İzmir

Urla Bağ Yolu'nun yükselen değeri, gastronomi dünyasının yeni yıldızı Gia Urla, 'Refined Aegean Cuisine' (Rafine Ege Mutfağı) mottosuyla hizmet vermektedir. Şef Ahmet Görgüç yönetimindeki mutfak, Urla'nın bereketli topraklarından çıkan ürünleri modern tekniklerle işleyerek sanata dönüştürür.

Lokasyon: Urla, İzmir

Adres: Harbiye Caddesi, No: 13, 35430 Urla/İzmir

Instagram: @giaurla

Yengeç Restoran - İzmir

Yengeç Restoran - İzmir

Urla İskelesi'nin simgesi haline gelen Yengeç Restaurant, klasik Ege balıkçısı kimliğini modern bir işletmecilik anlayışıyla sürdüren, bölgenin en köklü mekanlarından biridir. The World's 50 Best Discovery listesine girmeyi başaran mekan, uluslararası bir üne sahiptir.

Lokasyon: Urla İskele, İzmir

Adres: İskele Mahallesi, 2121. Sokak, No: 6/1, 35430 Urla/İzmir

Instagram: @yengecrestaurant

Efendiler Kulübü - İzmir

Efendiler Kulübü - İzmir

Alaçatı'nın dar sokaklarının ve taş evlerinin yarattığı büyülü atmosferin içinde, Efendiler Kulübü, 'yeni nesil meyhane' kavramının İzmir'deki en popüler ve enerjik temsilcisidir. Hem Bornova hem de Alaçatı şubeleriyle marka haline gelen mekan, eğlence ve lezzeti bir arada arayan dinamik kitlenin favorisidir.

Lokasyon: Alaçatı, Çeşme

Adres: Alaçatı Mahallesi, 11005/1. Sokak, No: 6, 35930 Çeşme/İzmir

Instagram: @efendilerkulubu

Said Restoran - Yalıkavak

Said Restoran - Yalıkavak

Bodrum Yalıkavak Marina, lüksün, süper yatların ve dünya jet sosyetesinin buluşma noktasıdır. Bu ışıltılı dünyanın tam merkezinde yer alan Sait Restaurant, klasik balıkçı kimliğini ultra-lüks bir gastronomi deneyimine dönüştüren bir başarı hikayesidir.

Lokasyon: Yalıkavak Marina, Bodrum

Adres: Merkez Mah., Çökertme Cad., Yalıkavak Marina, 06 Blok No: 2, 48990 Bodrum/Muğla

Instagram: @sait.restaurant

Lal Girit Mutfağı - Ayvalık, Balıkesir

Lal Girit Mutfağı - Ayvalık, Balıkesir

Cunda (Alibey) Adası'nın turistik kalabalığının arasında, Girit göçmenlerinin mutfak mirasını sessiz ve derinden yaşatan Lal Girit Mutfağı, adanın en samimi duraklarından biridir. Bir aile işletmesi sıcaklığında olan mekan, lüks ve gösterişten uzak, tamamen lezzete odaklanan bir felsefeyi benimser.

Lokasyon: Cunda (Alibey) Adası, Ayvalık

Adres: Namık Kemal Mahallesi, Ayvalık Caddesi, No: 20, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Instagram: @lalgiritmutfagi

Meyhane Müjgan - Ankara

Meyhane Müjgan - Ankara

Bestekar Sokak, Ankara'nın gece hayatının nabzının attığı yerdir. Meyhane Müjgan (diğer adıyla Kulüp Müjgan), bu sokağın en renkli ve popüler mekanlarından biri olarak, retro ile moderni harmanlayan benzersiz bir karaktere sahiptir.

Lokasyon: Kavaklıdere, Çankaya

Adres: Kavaklıdere Mahallesi, Bestekar Caddesi, No: 38/A, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: @meyhanemujgan

Afitap - Ankara

Afitap - Ankara

Ankara'da 'gastronomik meyhane' denince akla gelen ilk markalardan biri Afitap'tır. 'Meyhane, Müzeyyen, Muhabbet' mottosuyla yola çıkan mekan, lezzet odaklı yaklaşımı ve şık tasarımıyla şehrin gurmeleri tarafından tam not almaktadır.

Lokasyon: Beytepe, Çankaya

Adres: Beytepe Mah., Kanuni Sultan Süleyman Bulv., 5345. Sokak No: 2, 06800 Çankaya/Ankara

Instagram: @afitapmeyhane

Küpeli Meyhane - Ankara

Küpeli Meyhane - Ankara

Mustafa Kemal Mahallesi (Maidan/Tepe Prime bölgesi), Ankara'nın yeni iş ve yaşam merkezi olarak hızla gelişmektedir. Küpeli Meyhane, bu bölgenin modern, kurumsal ve dinamik yapısına uygun olarak tasarlanmış, geniş kapasiteli ve yüksek enerjili bir mekandır.

Lokasyon: Mustafa Kemal Mah., Çankaya

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, 2118. Cadde, No: 197/4C, 06510 Çankaya/Ankara

Instagram: @kupelimeyhane

7 Mehmet - Antalya

7 Mehmet - Antalya

Sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin en önemli gastronomi miraslarından biri olan 7 Mehmet, 1937'den beri süregelen bir efsanedir. Atatürk Kültür Parkı içinde, falezlerin üzerinde, yeşillikler içinde yer alan mekan, modern Türk mutfağının referans noktası kabul edilir.

Lokasyon: Meltem, Antalya

Adres: Meltem Mah., Dumlupınar Bulv., Atatürk Kültür Parkı, No: 201, 07030 Muratpaşa/Antalya

Instagram: @7mehmetrestaurant

Arma Restaurant - Antalya

Arma Restaurant - Antalya

Kaleiçi Yat Limanı'na hakim konumuyla Arma Restaurant (eski adıyla Club Arma), Antalya'nın en ikonik yapılarından biridir. 19. yüzyıl sonlarında İtalyanlar tarafından inşa edilen, geçmişte gazhane ve un değirmeni olarak kullanılan bu anıtsal bina, bugün şehrin en prestijli balık restoranıdır.

Lokasyon: Kaleiçi Yat Limanı, Antalya

Adres: Selçuk Mahallesi, İskele Caddesi, No: 75, Kaleiçi Yat Limanı, 07100 Muratpaşa/Antalya

Instagram: @armarestaurant

