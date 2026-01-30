Atmosfer, Lezzet ve Dahası: Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gidilebilecek En İyi Rakı Mekanları
Türkiye’de rakı sofrası, yalnızca yemek ve içkiden ibaret değil. Paylaşılan anıların, uzun sohbetlerin ve zamana yayılan dostlukların doğal bir uzantısıdır. Aynı masada buluşan insanlar, kadehler doldukça kelimelerin ağırlaştığı, sessizliklerin bile anlam kazandığı bir ritüelin parçası olur.
Deniz kıyısında gün batımına karşı kurulan masalardan, tarihi sokakların içine saklanmış meyhanelere kadar her mekan bu kültüre kendi ruhunu katar. Mezelerin sadeliği, rakının dengesi ve ortamın dinginliği birleştiğinde ortaya sadece bir akşam değil, hatırlanmaya değer bir deneyim çıkar.
Biz de bu içeriğimizde Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilmiş rakı mekanlarını mercek altına alıyoruz. Gelenekten kopmadan, zamana direnen bu sofraların izini birlikte sürüyoruz.
Mükellef Karaköy - İstanbul
Lokanta Limu - İstanbul
Bi Daha Meyhane - İstanbul
Firuze IKSV - İstanbul
Müsaade Meyhane - İstanbul
Gia Urla Restoran - İzmir
Yengeç Restoran - İzmir
Efendiler Kulübü - İzmir
Said Restoran - Yalıkavak
Lal Girit Mutfağı - Ayvalık, Balıkesir
Meyhane Müjgan - Ankara
Afitap - Ankara
Küpeli Meyhane - Ankara
7 Mehmet - Antalya
Arma Restaurant - Antalya
