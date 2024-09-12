Rakı Sofrası Mezeleri! Peki Rakının Yanına En İyi Ne Gider?
Rakı Sofrası Mezeleri! Peki Rakının Yanına En İyi Ne Gider?
“Adabı vardır rakının.” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Gerçekten de öyledir! Şiirlere, şarkılara konu olmuştur rakı, öyle diğer alkoller gibi tek içilmez. Derler ki, 'ağırlığı vardır rakının', önce sofrasını kurarsın, sonra dostlarını toplarsın, sofra kurulduğunda ise çilingir sofrası kurmaya değer o malum konulara girersin. Müziğini de sofrasını da birlikte kadeh kaldıracağın dostları da özenle seçersin. Bizde, rrakı sofralarının ve sohbetlerinin uzun sürmesinin bir diğer nedeni olan en lezzetli meze çeşitlerini sizin için bir araya getirdik. Peki, rakı sofrasının vazgeçilmez lezzetleri nelerdir?
Gelin, en özel meze tarifleriyle rakı sofrasını kurmaya başlayalım...
Çilingir sofrası, Ege'de zeytinyağlılar ve sebzelerden oluşur. Sofra, özellikle balık ile güzel giden, zeytinyağlılar ve deniz mahsulleri ile donatılır.
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