Rakı Sofrası Mezeleri! Peki Rakının Yanına En İyi Ne Gider?

Kuzu Etli Şevketi Bostan İçin Gerekli Malzemeler

Yarım kilo şevketi bostan

Yarım limon suyu

2 su bardağı soğuk su

2 su bardağı sıcak su

200 gram kuzu eti (Kuşbaşı doğranmış)

10 ila 15 adet arpacık soğan

3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Terbiyesi İçin

1 tatlı kaşığı un

Yarım limon suyu

Kuzu Etli Şevketi Bostan Nasıl Yapılır?

1. Yarım limon sıktığınız soğuk suyun içine ayıkladığınız şevketi bostanları doğrayın ve burada bekletin.

2. Bu sırada soğanları ayıklayın, zeytinyağı ve kuzu etini tencereye alın. Etin önce suyunu salmasını, sonra da çekmesini bekleyin.

3. Suyunu çekmeye başlayan etin içine soğanları atın ve soteleyin.

4. Şevketi bostanları sıcak suya salarak haşlayın.

5. Haşlanan şevketi bostanların suyunu süzüp yeterince pişen etlerin üzerine ekleyin.

6. Yemeğin terbiyesi için un ve kalan yarım limonun suyunu bir kasede çırpın. Yemeğin suyu ile ısıtarak tencereye ekleyin. Orta ateşte pişmeye bırakın.

7. Tuz ve tercihe bağlı olarak karabiberini de ekleyerek ocaktan alın. Afiyet olsun.