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Rakı Sofrası Mezeleri! Peki Rakının Yanına En İyi Ne Gider?

Rakı Sofrası Mezeleri! Peki Rakının Yanına En İyi Ne Gider?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 05:21

“Adabı vardır rakının.” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Gerçekten de öyledir! Şiirlere, şarkılara konu olmuştur rakı, öyle diğer alkoller gibi tek içilmez. Derler ki, 'ağırlığı vardır rakının', önce sofrasını kurarsın, sonra dostlarını toplarsın, sofra kurulduğunda ise çilingir sofrası kurmaya değer o malum konulara girersin. Müziğini de sofrasını da birlikte kadeh kaldıracağın dostları da özenle seçersin. Bizde, rrakı sofralarının ve sohbetlerinin uzun sürmesinin bir diğer nedeni olan en lezzetli meze çeşitlerini sizin için bir araya getirdik. Peki, rakı sofrasının vazgeçilmez lezzetleri nelerdir? 

Gelin, en özel meze tarifleriyle rakı sofrasını kurmaya başlayalım...

Çilingir sofrası, Ege'de zeytinyağlılar ve sebzelerden oluşur. Sofra, özellikle balık ile güzel giden, zeytinyağlılar ve deniz mahsulleri ile donatılır.

Çilingir sofrası, Ege'de zeytinyağlılar ve sebzelerden oluşur. Sofra, özellikle balık ile güzel giden, zeytinyağlılar ve deniz mahsulleri ile donatılır.

1. Radika (Karahindiba) Salatası

1. Radika (Karahindiba) Salatası

İzmir mutfağından eşsiz bir lezzet ile başlıyoruz. Zeytinyağı ve limon sosu eşliğinde sofranızda yerini alacak: 

Radika Salatası İçin Gereken Malzemeler

  • Yarım kilo radika

  • 1 tane limon

  • Zeytin yağ

  • Tuz

  • Sarımsak (Tercihe bağlı, 1 ila 2 diş yeterli olacaktır.) 

Radika Salatası Nasıl Yapılır? 

1. Radikaları bol suda yıkayıp, dikkatle ayıklayın ve doğrayın.

2. Ardından kaynamakta olan suya doğradığınız radikaları atarak 5 dakika kaynatın.

3. Sonrasında bir kaba limonu sıkıp, üzerine zeytinyağı, dövülmüş sarımsağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.

4. Son olarak suyunu süzüp tabağa koyduğunuz radikaların üzerine hazırladığınız sosu dökerek servis edebilirsiniz.

2. Köz Patlıcanlı Kırmızı Biber Salatası

2. Köz Patlıcanlı Kırmızı Biber Salatası

Köz Patlıcanlı Kırmızı Biber Salatası İçin Gereken Malzemeler

  • 2 adet patlıcan

  • 4 adet kırmızı biber

  • Zeytinyağı 

  • Maydanoz 

  • Tuz 

  • Limon

  • 2 diş sarımsak

Köz Patlıcanlı Kırmızı Biber Salatası Nasıl Yapılır? 

1. Patlıcan ve kapya biberleri közleyip soğumaya bırakın.

2. Soğuyan malzemelerinizin kabuklarını elinizle veya bir bıçak yardımıyla soyun.

3. Ardından tüm malzemeleri irili ufaklı doğrayarak bir kaseye alın.

4. Sarımsakları rendeleyin, maydanozları doğrayın, damak tadınıza göre tuz, limon ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. 

5. Közlenmiş, patlıcan, biber ve limonlu sosu bir kapta karıştırın. Afiyet olsun.

3. Kuru Cacık

3. Kuru Cacık

Kuru Cacık İçin Gereken Malzemeler

  • 4 adet salatalık

  • 2 su bardağı yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane (Süsleme için mevsiminde taze nane de tercih edebilirsiniz.) 

Kuru Cacık Nasıl Yapılır? 

1. Salatalıkları soyarak rendenin büyük tarafıyla rendeleyin ya da küp küp doğrayın.

2. Ardından sarımsakları soyarak rendeleyip bir kaseye koyduğunuz yoğurdun içine dökün.

3. Üzerine tuzu, naneyi ve salatalıkları ekleyip karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve taze nane ile süsleyin. Cacığınız servise hazır.

4. Şevketi Bostan Salatası

4. Şevketi Bostan Salatası

Kuzu Etli Şevketi Bostan İçin Gerekli Malzemeler

  • Yarım kilo şevketi bostan

  • Yarım limon suyu

  • 2 su bardağı soğuk su 

  • 2 su bardağı sıcak su

  • 200 gram kuzu eti (Kuşbaşı doğranmış) 

  • 10 ila 15 adet arpacık soğan

  • 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Terbiyesi İçin

  • 1 tatlı kaşığı un

  • Yarım limon suyu 

Kuzu Etli Şevketi Bostan Nasıl Yapılır? 

1. Yarım limon sıktığınız soğuk suyun içine ayıkladığınız şevketi bostanları doğrayın ve burada bekletin.

2. Bu sırada soğanları ayıklayın, zeytinyağı ve kuzu etini tencereye alın. Etin önce suyunu salmasını, sonra da çekmesini bekleyin.

3. Suyunu çekmeye başlayan etin içine soğanları atın ve soteleyin.

4. Şevketi bostanları sıcak suya salarak haşlayın.

5. Haşlanan şevketi bostanların suyunu süzüp yeterince pişen etlerin üzerine ekleyin.

6. Yemeğin terbiyesi için un ve kalan yarım limonun suyunu bir kasede çırpın. Yemeğin suyu ile ısıtarak tencereye ekleyin. Orta ateşte pişmeye bırakın. 

7. Tuz ve tercihe bağlı olarak karabiberini de ekleyerek ocaktan alın. Afiyet olsun.

5. Favasız Ege mutfağı eksik kalır!

5. Favasız Ege mutfağı eksik kalır!

Fava İçin Gereken Malzemeler

  • 1.5 su su bardağı kuru bakla 

  • 3 bardak sıcak su

  • 1 adet kuru soğan

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım su bardağı limon suyu

  • 1 çay kaşığı şeker

  • Tuz

Fava Nasıl Yapılır?

1. Bir tencereye zeytinyağını koyun.

2. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve pembeleşene dek kavurun.

3.  Daha sonra üzerine bir gece önceden ıslattığınız kuru baklanızı ekleyin.

4. Üzerine sıcak suyu ve diğer malzemeleri koyun.

5. Baklalar yumuşayana kadar pişirin. (Baklaların suyu çekme durumuna göre, gerekirse su ekleyin) 

6. Ocaktan aldıktan sonra blender yardımıyla favanızı pürüzsüz hale getirin. Donması ve soğuması için servis tabağına alın. 

7. Servis etmeden önce üzerine zeytinyağı gezdirin, dereotu ve kımızı soğan ile süsleyin.

6. Deniz Börülcesi Salatası

6. Deniz Börülcesi Salatası

Deniz Börülcesi Salatası İçin Gereken Malzemeler 

  • 1 demet deniz börülcesi 

  • 2 diş sarımsak 

  • Limon 

  • Zeytinyağı 

  • Tuz

Deniz Börülcesi Salatası Nasıl Yapılır?

1. Deniz börülcelerinizi bol suda yıkayın. 

2. Tencerenin içine su koyun, kaynatın. Kaynamakta olan suyun içine deniz börülcelerini atın. 

3. Yaklaşık olarak 15 dakika haşladıktan sonra, suyu süzün ve kılçıklarını ayıklamak için deniz börülcelerini tek tek ayıklayın. 

4. Zeytinyağı, sarımsak, limon ve tuzu bir kase içerisine alarak çırpın. Hazırladığınız sosu deniz börülcelerinin üzerine dökün ve bekletin. Afiyet olsun.

7. Kalbi Ege'de kalanlar için bir de nuraniye var.

7. Kalbi Ege'de kalanlar için bir de nuraniye var.

Kabak ve yoğurt ile sofraları taçlandıran Nuraniye, bir Girit mezesidir. 

Nuraniye İçin Gereken Malzemeler 

  • 3 adet büyük boy sakız kabak

  • 100 ml pirinç (1 çay bardağı) 

  • 3 çay bardağı sıcak su

  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 demet taze soğan

  • Yarım demet dereotu

  • 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

Nuraniye Nasıl Yapılır?

1. Taze soğanları zeytinyağında kavurduktan sonra rendenin iri tarafıyla rendelenmiş kabakları ekleyip yüksek ateşte sürekli karıştırarak suyunu çekene dek pişirin.

2. Yıkanmış pirinç ile sıcak suyu ilave edip kapağı kapalı olarak pirinçler tamamen yumuşayana dek pişirin.

3. Tuzunu da bu aşamada ekleyin.

4. Tamamen suyunu çektikten sonra ocaktan alıp üzerine incecik kıyılmış dereotunu ekleyip soğumaya alın.

5. Soğuyan salataya sarımsaklı yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın ve birkaç saat buzdolabında beklettikten sonra servis edin.

6. Bir gün önceden yapıp ertesi gün rahatlıkla servis edebilirsiniz, bekledikçe tadı oturuyor.

Doğu ve Güneydoğu esintileriyle bir ziyafete hazırlanıyorsanız, bu kez de rakı sofrasında et ve kebap ağırlıklı lezzetler yerini alır. Çilingir sofrasında yerini alan bu lezzetlerde acı ve baharat ise dikkat çeken tatlar olacaktır.

Doğu ve Güneydoğu esintileriyle bir ziyafete hazırlanıyorsanız, bu kez de rakı sofrasında et ve kebap ağırlıklı lezzetler yerini alır. Çilingir sofrasında yerini alan bu lezzetlerde acı ve baharat ise dikkat çeken tatlar olacaktır.

8. İlk lezzetimiz Gaziantep ve Hatay'ın babagannuşu

8. İlk lezzetimiz Gaziantep ve Hatay'ın babagannuşu

Orta Doğu mutfağı esintileriyle Türk mutfağında yerini alan babagannuş, Diyarbakır ve özellikle de Antakya bölgesinde yapılır. Adana'da ise babagannuş, karşımıza abagannuş olarak çıkar. 

Babagannuş İçin Gereken Malzemeler

  • 5 adet patlıcan

  • 2 adet kırmızı biber

  • 3 adet yeşil biber

  • 1 adet orta boy soğan

  • Limon suyu

  • 3 diş sarımsak

  • 2 adet domates

  • 1 çorba kaşığı biber salçası

  • 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Karabiber

  • Kırmızı biber

  • Tuz

Babagannuş Nasıl Yapılır? 

1.İlk olarak patlıcan ve biberleri közleyin. Közleme işleminin ardından bir güzel ezin.

2. Ardından ince ince doğradığınız soğanları yağda biraz kavurun ve soğanlar pembeleştikten sonra üzerine salça ve baharatları ekleyerek karıştırın.

3. Daha sonra ezdiğiniz biber ve patlıcanları bir kaba alıp üzerine hazırladığınız soğan karışımını, küp küp doğramış domatesleri ve maydanozları ekleyip karıştırın.

4. Biraz tuz, biraz zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsakları da ekleyerek tekrar karıştırın. Servise hazırsınız.

9. Mezelerin acı bombası acılı ezme

9. Mezelerin acı bombası acılı ezme

Acılı Ezme İçin Gereken Malzemeler

  • 2 adet domates

  • 2 adet kapya biber

  • 1 adet acı sivri biber (Yeşil biber tercih edebilirsiniz) 

  • 2 diş sarımsak

  • 1 adet soğan

  • 1 tutam maydanoz

Acılı Ezmenin Sosu için

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağ

  • Nar ekşisi

  • Limon suyu

  • Pul biber

  • Sumak

  • İsot

  • Kuru nane

  • Tuz

Acılı Ezme Nasıl Yapılır?

1. Domates, biber, soğan, sarımsak ve maydanozu çok ince bir şekilde kıyın. Bu işlemi robot yardımı ile de gerçekleştirebilirsiniz. Fakat robot kullanırken maydanozu harca eklemeyin.

2. Malzemeleri robottan geçiriyorsanız, Maydanozu elinizde ince ince kıyın.

3. Daha sonra sos için hazırladığınız tüm malzemeleri (tüm baharatlardan birer çay kaşığı olmak üzere) bir kapta karıştırın.

4. Sos yeterince karıştıktan sonra ince kıyılmış malzemeleri de ekleyin ve yeniden karıştırn.

5. Son olarak hepsini bir tabağa alarak üzerini maydanoz ile süsleyin. Şimdi servis edebilirsiniz.

10. Nohutun en güzel hali Humus

10. Nohutun en güzel hali Humus

Humus İçin Gereken Malzemeler

  • 400 gram nohut

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon suyu 

  • Yarım limon kabuğu rendesi

  • 4 çorba kaşığı tahin

  • 3 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 5 yemek kaşığı buz gibi su

  • Tuz

Humusun Üzeri için

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 yemek kaşığı haşlanmış nohut

  • 3-4 dal maydanoz

Humus Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle nohutları haşlayın, ardından üzerine su dökerek kabuklarını soyun ve son olarak üzerine limon suyunu ekleyerek iyice blenderdan geçirin.

2. Ardından su haricindeki tüm malzemeyi üzerine ekleyerek blenderdan geçirmeye devam edin ve sonrasında üzerine yavaş yavaş soğuk suyu ekleyin.

3. Malzemeler iyice ezildikten sonra humusu bir tabağa alabilirsiniz.

4. Son olarak pul biber, zeytinyağı ve nohutu üzerine ekleyerek maydanozla süsleyip servis edebilirsiniz.

11. Falafel olmadan sofra da olmaz!

11. Falafel olmadan sofra da olmaz!

Falafel İçin Gereken Malzemeler

  • 1 su bardağı nohut (1 gece önceden ıslatın)

  • 2 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • Kızartmak için sıvı yağ

Falafel Nasıl Yapılır?

1. Soğanı ve sarımsağı kabaca birkaç parçaya bölün.

2.  Daha sonra un hariç tüm malzemeleri rondoya ekleyin ve hafif pütürlü kalana kadar çektirin.

3. Harca unu da ilave edip yoğurun.

4. Hazırlanan köfte harcından ceviz büyüklüğünde kopararak yuvarlayın.

5. Falafelleri kızdırdığınız derin yağda kızartın. Afiyet olsun!

12. Muhammara

12. Muhammara

Suriye'nin Halep şehrine özgü olan muhammara, mutfağımızda da vazgeçilmez bir yere sahiptir. 

Muhammara İçin Gereken Malzemeler

  • Büyüklüğüne göre 4 ya da 5 adet köz biber

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 1 çay bardağı ceviz içi (ezilmiş) 

  • 1 çay bardağı ekmek kırıntısı (Kurutulmuş ekmek için ya da galeta unu da olur) 

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 2 diş sarımsak

  • Karabiber 

  • Kimyon 

  • Tuz

Muhammara Nasıl Yapılır?

1. Közlediğiniz biber, ceviz içi ve sarımsağı robottan geçirin. Malzemelerin birbirine geçmesi için yoğurabilirsiniz.

2. Karışımın üzerine, salçaları, nar ekşisi, zeytinyağı ve baharatlarınızı ekleyin. 

3. Tercih ettiğiniz salçaların tuz oranını göz önünde bulundurarak tuz da ekleyin. 

4. Tüm malzemeleri bir kez daha robottan geçirin. 

5. Hazırladığınız muhammaranın üzerine zeytinyağı gezdirin ve ceviz ile süsleyerek servis edin.

Karadeniz mutfağının enfes lezzetlerini de sofranıza eklemeden olmaz! Bu yörede masada hamsi olmadan çilingir sofrası olmaz.

Karadeniz mutfağının enfes lezzetlerini de sofranıza eklemeden olmaz! Bu yörede masada hamsi olmadan çilingir sofrası olmaz.

13. Balık köftesi

13. Balık köftesi

Balık Köftesi İçin Gereken Malzemeler

  • 2 iri mezgit ya da beyaz etli balık tercih edebilirsiniz

  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 dilim bayat ekmek içi

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Balık Köftesi Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle balıkları tuzlu suda haşlayın ve sonra da tamamen püre olmayacak şekilde elinizde ezin.

3. Normal köftede olduğu gibi harcınızın içine tuz, karabiber ve tüm baharatları ekleyin. 

4. Hazırladığınız balık harcına ıslatıp ufaladığınız ekmekleri ve rendelediğiniz soğanla sarımsağı da ekleyin.

5. Daha sonra yumurta, kekik, nane ve dereotunu ekleyerek iyice yoğurun.

6. Son olarak köfteleri avucunuzda yuvarlayın ve önceden ısıtılmış tavaya koyarak köftelerinizi kızartın. Afiyet olsun.

Trakta'da iseniz, sofranıza gırnata da eşlik eder ve keyfiniz yerine gelir!

Trakta'da iseniz, sofranıza gırnata da eşlik eder ve keyfiniz yerine gelir!

Hoş sohbetin, enfes lezzetlerin yanına doğru müziği seçmek de önemli...

14. Köpoğlu mancası

14. Köpoğlu mancası

Köpoğlu Mancası İçin Gereken Malzemeler

  • 2 tane patlıcan

  • 8 tane çarliston biber

  • 3 tane domates

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı sirke

  • 3 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 avuç ince doğranmış maydanoz

  • 1 kase yoğurt

Köpoğlu Mancası Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle patlıcan, biber ve domateslerin üzerine birer çizik açarak fırında közleyin.

2. Közlediğiniz malzemeleri soyun ve doğrayarak bir kaseye alın.

3. Daha sonra nar ekşisi, zeytinyağı, sirke ve doğradığınız maydonozları közlenen sebzelerin üzerine koyarak hepsini karıştırın.

4. Şimdi de rendelediğiniz sarımsakları da ekleyerek karıştırın ve üzerine yoğurt ekleyerek servis edin.

Biraz oradan biraz da buradan! Gelin biraz da farklı yörelerden lezzetlere, hatta komşu mutfaklara da göz atalım.

Yöreniz neresi olursa olsun, sofranızda yeri olacak lezzetlerle çilingir sofrasını kurmaya devam edelim! 

İşte, karşınızda enfes rakı sofrası mezeleri 👇

15. Bonus mezelerimize haydari ile başlıyoruz!

15. Bonus mezelerimize haydari ile başlıyoruz!

Haydari İçin Gereken Malzemeler

  • 5 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 tutam dereotu

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 dilim beyaz peynir

  • 1 diş sarımsak

Kolay Haydari Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle tereyağını tavada kızdırarak üzerine nane ekleyip biraz karıştırdıktan sonra altını kapatın.

2. Ardından dereotunu ve sarımsağı ince ince doğrayarak süzme yoğurdun olduğu kaba koyun ve üzerine göz kararı tuz atın.

3. Sonrasında beyaz peyniri çatalla ezerek süzme yoğurdun olduğu kaba alıp son olarak üzerine naneyi yağıyla beraber koyun ve hepsini karıştırın. Dilerseniz üzerini süsleyerek servis edebilirsiniz.

16. Kolay rakı mezesi arıyorsanız: Tarator tarifi

16. Kolay rakı mezesi arıyorsanız: Tarator tarifi

Tarator İçin Gerekli Malzemeler 

  • 1 kase yoğurt

  • Yarım dilim ekmek içi

  • Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

  • 2 diş sarımsak

  • Biraz limon suyu

  • Tuz 

Tarot Nasıl Yapılır?

1. Bütün malzemeleri homojen olana kadar karıştırın.

2. Servis tabağına aldığınız karışımın üzerine zeytinyağı gezdirebilir, ceviz ve dereotu ile süsleme yapabilirsiniz.

17. Köz Kırmızı Biber Mezesi Tarifi

17. Köz Kırmızı Biber Mezesi Tarifi

Köz Kırmızı Biber Mezesi İçin Gereken Malzemeler

  • 3 adet kapya biber

  • 1 diş sarımsak

  • 3 kaşık süzme yoğurt

  • Ceviz içi (Tercihe bağlı)

  • Tuz

Yoğurtlu Köz Kırmızı Biber Mezesi Nasıl Yapılır?

1. Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyun.

2. Daha sonra biberleri ince ince doğrayın.

3. Süzme yoğurt ve rendelenmiş sarımsakla karıştırdığınız köz bibere tuz ve damak tadınıza göre ceviz ekleyin. 

4. Servis öncesi üzerine tereyağı yakabilir, zeytinyağı gezdirebilir ve ceviz ile süsleyebilirsiniz.

18. Lorlu patlıcan, namı diğer Rum böreği tarifi

18. Lorlu patlıcan, namı diğer Rum böreği tarifi

Rum Böreği İçin Gereken Malzemeler 

  • 250 gram lor peyniri

  • 2 adet patlıcan

  • 2 adet yumurta

  • 1.5 ila 2  yemek kaşığı nişasta

  • Yarım demet dereotu

  • Tuz 

  • Toz veya pul biber (Damak tadınıza göre)

  • Kara biber

Rum Böreği Nasıl Yapılır? 

1. Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun. Daha sonra yaklaşık olarak 1 santimetre kalınlığında verev halkalar şeklinde dilimleyin.

2. Patlıcanın acılığını alması içi bir süre tuzlu suda bekletip.

3. Sudan çıkardığınız patlıcanları kurulayın.

4. Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu, damak tadınıza göre tuz ve baharatları ilave ederek bir karışım oluşturun.

5. Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin. Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın.

6. Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapın.

19. Enfes lezzetiyle Girit mezesi: Tirokafteri tarifi

19. Enfes lezzetiyle Girit mezesi: Tirokafteri tarifi

Tirokafteri İçin Gereken Malzemeler

  • 250 ila 300 gram beyaz peynir

  • Sızma zeytinyağı

  • Üzüm sirkesi 

  • 2-3 adet yeşil acı biber

  • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Siyah zeytin 

  • Kekik

Tirokafteri Nasıl Yapılır?

1. İlk olarak peynirini küçük küpler şeklinde doğrayın ve suyla dolu bir kasenin içine koyun. Yaklaşık 1 saat boyunca bu şekilde bekletin.

2. Sonra biraz yağ ile biberleri kızartın. Hazır olduklarında kesip çekirdeklerini çıkarın.

3. Daha sonra peynirleri biberler, kekik, yoğurt, zeytinyağı ve sirkeyle beraber elektrikli mikser haznesine koyun ve mikser karıştırın.

4. Karışım hazır olduğunda bir tabağa koyun. Üzerini toz biber ve zeytinle süsleyin.

20. Yine komşudan özel bir lezzet: Topik tarifi

20. Yine komşudan özel bir lezzet: Topik tarifi

Nohut bazlı bir hamurdan oluşan, vegan bir lezzet. İçerisinde kuş üzümünden, çam fıstığına neler var neler. Ancak şimdi bu enfes tarifle birlikte biraz da yorulmanın zamanı geldi, 

Topik İçin Gereken Malzemeler

Dışı İçin:

  • 400 gram haşlanmış nohut

  • 2 adet haşlanmış patates

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

İçi İçin:

  • 3 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı çam fıstığı

  • 3 yemek kaşığı kuş üzümü

  • 1 çay kaşığı esmer şeker

  • 1 çay bardağı tahin

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı yenibahar

  • Tuz

  • 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

Topik Nasıl Yapılır?

1. İç harcı için sıvı yağı kızdırıp piyazlık doğradığınız soğanları ekleyin ve karamelize olana kadar kavurun.

2. Üzerine biraz da esmer şekeri ekleyip karıştırın.

3. Tahin, kuş üzümü ve çam fıstığını ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

4. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin ve ateşten alın.

5. İç harç soğurken dışı için nohut ve patatesleri tahin, şeker ve tuz ilavesiyle püre haline gelene kadar rondodan geçirin.

6. Karışımı altı parçaya bölün. Parçalardan birini geniş bir parça streç filmin üzerine alıp yayın.

7. İç harcın altıda birini üzerine yerleştirin. Streç filmle birlikte kenarlardan büzerek kapatın.

8. Kalan malzemeyi de aynı şekilde ayrı ayrı hazırlayın. Topikleri buzdolabına kaldırıp bir gece dinlendirin.

21. Osmanlı mutfağından leziz bir mücver tarifi

21. Osmanlı mutfağından leziz bir mücver tarifi

Mücver İçin Gereken Malzemeler 

  • 3 adet yumurta

  • 3 adet kabak

  • Yarım su bardağı un

  • 2-3 dal yeşil soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • Bir tutam dereotu

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Mücver Nasıl Yapılır?

1. Kabakları soyarak rendenin iri kısmında rendeleyin. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotu minik minik doğrayın.

2. Yumurtaları derince bir kaba alalım un ilave edilerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. Baharatları, suyunu iyice sıktığınız kabakları ve doğranmış dereotu, yeşil soğan ve maydanozu eklenerek karıştırın. Mücver harcınız hazır.

3. Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyerek, kabak karışımından bir kaşık dökün. Mücverlerin her iki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş tabağa alın.

4. Kabak mücveri servise hazır. Osmanlı esintileriyle sofranıza lezzet katacak olan mücverleri ister sıcak, isterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz.

22. Müptelası olacaksınız: Kadayıflı karides tarifi

22. Müptelası olacaksınız: Kadayıflı karides tarifi

Kadayıflı Karides İçin Gereken Malzemeler

  • Yarım kilo karides

  • 300 gram tel kadayıf

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • Kırmızı biber

  • Tuz

  • Sıvı yağ (kızartmak için)

Kadayıflı Karides Nasıl Yapılır?

1. İlk olarak karidesleri ayıklayın. Kabuklarını soyduğunuz karideslerin kuyruğu ise üzerinde kalmalı. 

2. Bu arada kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikletin. Üzerine toz kırmızı biber ve tuz serpin.

3. Şimdi kadayıftan bir tutam alın. Ardından avucunuzun içinde inceltin.

4. Kadayıfın içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin.

5. Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis edin.

23. Kafkasya, Abhazya, Çeçenistan bölgelerinden bir lezzet: Çerkez tavuğu tarifi

23. Kafkasya, Abhazya, Çeçenistan bölgelerinden bir lezzet: Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez Tavuğu İçin Gereken Malzemeler

  • Tavuk göğsü

  • Galeta unu

  • Yoğurt

  • Sarımsak

  • Ceviz

  • Tuz

  • Karabiber

Çerkez Tavuğu Nasıl Yapılır?

1.İlk olarak tavuk göğsünü suda haşlayın.

2.Daha sonra haşlanmış tavuk göğsünü ufak ufak didikleyerek bir tabağa alın ve üzerine bolca galeta unu dökün.

3. Tavuğu haşladığınız sudan bir bardak alarak didiklemiş tavukların üzerine dökün.

4. Ardından rendelediğiniz sarımsakları tercihe göre süzme veya normal yoğurtla karıştırıp tavukların üzerine dökün.

5.Son olarak dövdüğünüz cevizleri ve baharatları da üzerine ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız Çerkez tavuğu servise hazır.

24. Ege ve Akdeniz mutfağının ortak lezzeti: Kabak çiçeği tarifi

24. Ege ve Akdeniz mutfağının ortak lezzeti: Kabak çiçeği tarifi

Kabak Çiçeği Dolması İçin Gereken Malzemeler

  • 10 ila 15 adet kabak çiçeği

  • Yarım su bardağı pirinç

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 avuç dereotu  

  • Çam fıstığı 

  • Kuş üzümü 

  • Yenibahar

  • Tarçın (damak tadına göre) 

  • Zeytinyağı 

  • Karabiber

  • Tuz

Kabak Çiçeği Dolması Nasıl Yapılır?

1. İlk olarak ince ince doğradığınız soğanları zeytinyağında karamelize edin. 

2. Daha sonra pirinçleri de ekleyin ve kavurmaya devam edin.

3. Tuz, karabiber, yenibahar, kuş üzümü, çam fıstığı ve tarçın ile birlikte tercih ettiğiniz baharatları da harcın içine atın.

4. Dereotunu da eklediğiniz karışıma sıcak su ilave edin ve pirinçler suyu çekene kadar pişirin.

5. Temizlediğiniz kabak çiçeklerinin içini harç ile doldurun. Fazla harç koyarsanız çiçeklerin patlayacağını unutmayın.

6. Dolmaları tencereye dizin ve üzerine zeytinyağı gezdirin. Biraz da su ekleyerek kısık ateşte pişirin. 

7. Servis tabağına aldığınız kabak çiçeği dolmalarının üzerine yeniden zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun!

25. Kalamar Tava Tarifi

25. Kalamar Tava Tarifi

Kalamar Tava İçin Gereken Malzemeler

  • Yarım kilo temizlenmiş kalamar

Marine İçin

  • Tuz

  • Toz şeker

  • Karbonat

  • Yarım limon suyu

  • 1 şişe maden suyu

Kalamar Tava Nasıl Yapılır?

1. Öncelikle tuz, şeker, karbonat ve limon suyunu bir kaba koyup harmanlayın.

2. Ardından kalamarları kabın içerisine koyarak iyice yedirin ve üzerine bir de maden suyu dökün.

3. Kalamarların marine olması için kapalı bir kaba alın ve dolapta bir iki saat kadar bekletin.

4. Marine süresi ne kadar uzun olursa, kalamarın pişmesi o kadar iyi olacaktır.  5. Sonrasında marine ettiğiniz kalamarları yıkamadan süzün ve bir kaba un alarak kalamarları una bulayın.

6. Şimdi tavada yağı kızdırarak una buladığınız kalamarları tavaya atın. 2-3 dakika tutup rengi değişen kalamarları servis tabağına alın.

26. Pek çoğumuza göre patlıcanın en güzel hali: Şakşuka tarifi

26. Pek çoğumuza göre patlıcanın en güzel hali: Şakşuka tarifi

Şakşuka İçin Gereken Malzemeler

  • 4-5 adet patlıcan

  • 2-3 adet yeşil biber

  • 1 adet kuru soğan

  • 4 diş sarımsak

  • 4-5 adet domates

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 çay bardağı su

  • Şeker

  • Tuz

Şakşuka Nasıl Yapılır?

1.Öncelikle patlıcan, biber, domates ve soğanlar küp küp doğrayın.

2.Ardından patlıcanları bir süre tuzlu suda bekletilip kuruttuktan sonra kızartıp kenara alın.

3.Sonrasında soğan, biber ve ince doğranmış sarımsakları biraz yağda kavurun ve üzerine domates ile salçayı da ekleyin.

4.Ardından üzerine bir tutam şeker, tuz ve tercihe bağlı olarak pul biber ya da karabiber de ekleyip karıştırın.

5. Son olarak üzerine sıcak su ekleyerek 5 dakika daha pişirdikten sonra suyunu çekmeye başlayınca kızarmış patlıcanları da üzerine ilave edin.

6. Hepsini karıştırdıktan sonra şakşuka ziyafete hazır.

27. Acıyı seven anlar: Atom tarifi

27. Acıyı seven anlar: Atom tarifi

Atom İçin Gereken Malzemeler

  • 5-6 adet kurutulmuş biber (Arnavut biberi de olur)

  • 2 ceviz kırığı

  • 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • Sarımsak

  • Tuz

Atom Nasıl Yapılır?

1. Bir tavaya zeytinyağı koyarak biberleri kızartın. Eğer biberler daha yumuşak olsun isterseniz öncelikle haşlayıp soğuduktan sonra kızartabilirsiniz.

2. Ardından biberleri almaya yakın içerisine kırdığınız cevizleri de atarak birlikte karıştırın.

3.Sonrasında yağıyla beraber bir tabağa alarak soğumasını bekleyin.

4.Biberler soğurken bir kasede süzme yoğurt, tuz ve dövülmüş sarımsakları karıştırın. Biberler soğuduktan sonra süzme yoğurdu da üzerine ekleyerek karıştırın ve servise hazır hale getirin.

28. Yazın vazgeçilmezi: Semizotu salatası

28. Yazın vazgeçilmezi: Semizotu salatası

Semizotu Salatası İçin Gereken Malzemeler

  • Semizotu demeti

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 Sarımsak

  • Tuz

  • Süzme yoğurt

Semizotu Salatası Nasıl Yapılır?

1.Öncelikle semizotlarını yıkayıp kurumasını bekleyin.

2. Ardından semizotlarını saplarını ayırarak doğrayın. Tercihe göre saplarını da salataya ekleyebilirsiniz. 

3. Başka bir kapta sarımsakları soyarak rendeleyin ve süzme yoğurda ekleyerek karıştırın.

4. Sonrasında doğradığınız semizotunu üzerine göz kararı tuz ekleyerek süzme yoğurtla karıştırın. Yoğurdun az veya fazla olmasını damak tadınıza göre belirleyebilirsiniz.

5. Son olarak üzerine biraz da zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

29. Hızlı rakı mezesi: Havuç tarator

29. Hızlı rakı mezesi: Havuç tarator

Havuç Tarator İçin Gereken Malzemeler 

  • 2 adet havuç

  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 5 yemek kaşığı yoğurt

  • Tuz

Nasıl Yapılır?

1.Öncelikle zeytinyağını tavaya alıp kızdırın.

2. Sonrasında soyduğunuz ve küçük küçük kestiğiniz sarımsakları tavaya koyarak kokusu çıkana kadar kavurun.

3. Sarımsakların kokusunun çıkmasının ardından rendelenmiş havuçları da tavaya alarak birlikte kavurun.

4. Havuçlar iyice yumuşayana kadar kavurduktan sonra tavadaki zeytinyağıyla birlikte bir tabağa alıp soğumasını bekleyin.

5. Havuçlar soğuduktan sonra üzerine göz kararı tuz atıp süzme yoğurdu da ekleyin.

6. Ardından hafif hafif karıştırarak üzerine süs için maydanoz koyup servis edebilirsiniz.

30. Rakının yanında en iyi giden meyvelerden biri olan kavunu da sofranızdan eksik etmeyin!

30. Rakının yanında en iyi giden meyvelerden biri olan kavunu da sofranızdan eksik etmeyin!

Tatlı olduğu halde rakının yanına nadir olarak yakışan meyvelerden biri olan kavun, rakının tadına hem aroma katar hem de kokusunu hafifletir. Ayrıca kavunun yanında karpuz, üzüm ve armut gibi mevsim meyvelerinden de ekleyebilirsiniz.

31. Eksik etmemeniz gerekenlerden biri de rakı deyince akla gelen peynir çeşitleri

31. Eksik etmemeniz gerekenlerden biri de rakı deyince akla gelen peynir çeşitleri

Rakı sofrasının hem zahmetsiz hem de lezzetleri mezelerinden biri de beyaz peynirdir. Rakı deyince akla ilk gelen mezelerden biri olan beyaz peynir, rakının yanında sıkça tercih edilir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta biraz daha yağlı beyaz peynirler seçmeniz olacaktır. Ayrıca damak tadınıza göre birkaç farklı peynir çeşidi de koyabilirsiniz.

Sefanız bol masalarınız dolu olsun, şerefinize...

Sefanız bol masalarınız dolu olsun, şerefinize...

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