Neden Çilingir Sofrası Denir? Özenle Kurulan Sohbeti Bol Olan Çilingir Sofrasının Moğollara Dayanan Hikayesi!

Mesela Ege ve Akdeniz yörelerinde zeytinyağlılar, sebzeler ve deniz mahsulleri ile donatılan sofralar kurulur. Karadeniz'de çilingir sofraları hamsi, mısır ekmeği, lahana sarması başta olmak üzere enfes tatlarla donatılır. Anadolu'da ise sarmalar ve et yemekleri ön plana çıkar!

Peki, rakının eşlikçisi olarak hazırlanan eksiksiz bir şekilde ve büyük bir çeşitlilikle donatılan, gastronomik anlamda ziyafetin adresi olan bu sofralara neden çilingir sofrası denir? Gelin öğrenelim 👇