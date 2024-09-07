Neden Çilingir Sofrası Denir? Özenle Kurulan Sohbeti Bol Olan Çilingir Sofrasının Moğollara Dayanan Hikayesi!
Neden Çilingir Sofrası Denir? Özenle Kurulan Sohbeti Bol Olan Çilingir Sofrasının Moğollara Dayanan Hikayesi!
Rivayetlere göre kökeni Moğollara dayanan, 'çilingir sofrasının' tarihsel hikayesini keşfetmeye hazır olun! Çilingir sofrasında olmazsa olmaz mezeler, her yöreye özgü eşsiz lezzetler, uzun bir sofranın başında bitmek bilmeyen sohbet bir hayli önemlidir. Zira çilingir sofrası öyle rastgele kurulmaz, herkesle de rakı içilmez! Peki, neden çilingir sofrası diyoruz?
İşte, çeşnigir yani namıdiğer 'çilingir sofrasının' hikayesi...
Deyim yerindeyse 'kuş sütünün' dahi eksik olmadığı, Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle donatılan çilingir sofralarını bilmeyen yoktur!
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