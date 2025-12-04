onedio
article/comments
article/share
4 Aralık 2025 MasterChef'te İlk Finalist Belli Oldu: MasterChef'te Kim Finalist Oldu?

4 Aralık 2025 MasterChef'te İlk Finalist Belli Oldu: MasterChef'te Kim Finalist Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2025 - 00:19

MasterChef'in 4 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde ilk finalist belli oldu. Yarışmada heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. Yarışmanın ilk finalisti nihayet netleşti. 

MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef'te finale yolculuk devam ediyor.

MasterChef’te finale yolculuk devam ediyor.

İlk finalist ise bu gece (4 Aralık Perşembe) yayınlanan bölümde belli oldu. Adaylar Sezer, Özkan, Çağatay ve Hakan’dı. Eleme turlarını başarıyla tamamlayan o isim finalde yarışmaya hak kazandı.

MasterChef 2025'in ilk finalisti Özkan oldu!

MasterChef 2025’in ilk finalisti Özkan oldu!

Özkan, sunumlarındaki başarısıyla MasterChef 2025’in ilk finalisti olmayı başardı. İlerleyen bölümlerde diğer finalistler de netleşecek. Yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini tabaklarında sunmak için kıran kırana mücadeleye devam ediyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
