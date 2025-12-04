4 Aralık 2025 MasterChef'te İlk Finalist Belli Oldu: MasterChef'te Kim Finalist Oldu?
MasterChef'in 4 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde ilk finalist belli oldu. Yarışmada heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. Yarışmanın ilk finalisti nihayet netleşti.
MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte detaylar...
MasterChef’te finale yolculuk devam ediyor.
MasterChef 2025’in ilk finalisti Özkan oldu!
