Selvi Boylum Al Yazmalım’da Samet’i Kim Oynadı? Unutulmaz Filmin Detayı

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından birinin perde arkasına dair bir soruyu gündeme taşıdı. Yarışmacıya “Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet’i kim canlandırmıştır?” sorusu yöneltildi. Yeşilçam’ın klasiklerinden olan filmin bu az bilinen detayı izleyicilerin ilgisini çekti.