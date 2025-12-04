onedio
Selvi Boylum Al Yazmalım’da Samet’i Kim Oynadı? Unutulmaz Filmin Detayı

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 23:06

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından birinin perde arkasına dair bir soruyu gündeme taşıdı. Yarışmacıya “Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet’i kim canlandırmıştır?” sorusu yöneltildi. Yeşilçam’ın klasiklerinden olan filmin bu az bilinen detayı izleyicilerin ilgisini çekti.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet’i kim canlandırmıştır?

“Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı filmde, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın canlandırdığı karakterlerin oğlu olan Samet’i kim canlandırmıştır?

A: Kadir İnanır’ın oğlu

B: Türkan Şoray’ın kızı

C: Ahmet Mekin’in oğlu

D: Bilal İnci’nin kızı

Doğru Cevap: D: Bilal İnci’nin kızı

