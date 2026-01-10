onedio
11 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

10.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ocak Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu Pazar günü ilişkiler ve denge konuları zihninde aktif olabilir! Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare açı, iş hayatında başkalarıyla kurduğun iş birliklerini gözden geçirmeni sağlayabilir. Belki de geçmişte, bir durumda yeterince destek almadığını düşündüğün bir anı hatırlayabilirsin. Bu tür farkındalıklar, gelecekte daha adil ve dengeli iş ortaklıkları kurmana yardımcı olabilir.

İş ve para konularında bugün, zorlamadan ve akışta kalmak sana kendini daha iyi hissettirir. Bu Pazar günü, haftaya başlamadan önce kendi önceliklerini netleştirmek için harika bir fırsat olabilir. Bu sayede iş ilişkilerinde kendi çıkarlarına ve arzularına odaklanabilirsin. Hakkını savunmak, kendini korumak ve adil olup dengeyi sağlamak tam da ihtiyacın olan şey, değil mi? 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare açı, ilişkilerde 'ben' ve 'biz' dengesini ön plana çıkarıyor. Belki de kendini ihmal ettiğin bir alanı fark ederken, bir yandan da fedakarlık yapmayı sürdürüyorsun. Ama bugün, kendine de biraz alan açmayı da düşünmelisin. Bu, hem kendini daha iyi hissetmeni sağlar, hem de ilişkilerini iyileştirir. Onu sevdiğini biliyoruz. Lakin sen de değerlisin, bunu da unutmamanı önemsiyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

