Sevgili Terazi, bu Pazar günü ikili ilişkiler üzerine düşünmek için mükemmel bir gün. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, iş hayatındaki ortaklıklarını yeniden değerlendirmen için ideal bir zamanı işaret ediyor. Belki de geçmişte, bir iş birliği sırasında destek eksikliği hissettiğin bir durum aklına gelebilir. Bu tür anılar, gelecekte daha dengeli ve adil iş ortaklıkları kurman için bir fırsat olabilir.

Finans ve kariyer konularında, bugün zorlamadan ve akışta kalmak, sana daha iyi hissettirebilir. Bu Pazar günü, yeni bir haftaya başlamadan önce kendi önceliklerini belirlemek için mükemmel bir fırsata dönüşecek. Bu, iş ilişkilerinde kendi çıkarlarını ve arzularını daha iyi anlamanı da sağlayacak. Şimdi kendi hakkını savunmak, kendini korumak ve dengeyi sağlamak tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Sonuçta, kimse senin kadar kendi çıkarlarını savunamaz, değil mi? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…