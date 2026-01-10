Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Venüs ve Chiron arasında bir kare oluşuyor. Bu durum, özellikle böbreklerin, bel bölgen ve genel denge durumun üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Bu etkiyi daha iyi anlamak ve gününü en iyi şekilde değerlendirebilmek için ise biraz daha detaylara odaklanalım.

Venüs ile Chiron karesi, bugün bedenini fazla zorlamanın veya susuz kalmanın seni zor durumda bırakabileceğini işaret ediyor. Yani, bugün aşırı yüklenmeye çalışmak veya yeterince su tüketmemek, bedenini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumu önlemek içinse oldukça basit ve etkili çözümler mevcut.

Ilık su tüketmek, hafif esnemeler yapmak ve bedenini iki yana dengeleyen hareketler yapmak, bu olumsuz etkileri en aza indirebilir. Bu hareketler, bedenini rahatlatacak ve gün boyunca enerjini yüksek tutmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…