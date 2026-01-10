Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında Venüs ve Chiron'un yarattığı enerjik kare açı, ilişkilerde 'ben' ve 'biz' dengesini önemli bir noktaya taşıyor. Bu durum, belki de kendini ihmal ettiğin bir alanı aydınlatmana yardımcı olacak. Şimdi sevdiğin kişiye karşı fedakarlık yapmayı sürdürüyorsan, bu senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösterecek. Ancak bugün, kendine de biraz alan açmayı düşünmekte fayda var.

Bu, hem kendini daha enerjik ve mutlu hissetmeni sağlar, hem de ilişkini daha sağlıklı bir yere taşır. Sevdiğin kişiye olan bağlılığını biliyoruz ve takdir ediyoruz. Ancak unutma ki, sen de çok değerlisin! İŞte tam da bu yüzden dengeyi bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…