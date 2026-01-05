Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça özel bir gün! Mars'ın Yengeç burcuna geçiş yaptığı bu dönemde, aşk hayatında yeni bir sayfa açıyorsun. İlişkilerinde ne istediğin, neye ihtiyaç duyduğun ve nelerin seni mutlu ettiği konusunda artık daha net bir vizyonun var. Bu dönemde, saygı, ilgi ve güven gibi değerlerin ön plana çıktığını görüyoruz.

Bugün, ilişkinin geleceğini belirleyecek önemli bir konuşma yapma fırsatın olabilir. Bu konuşmayı yaparken, duygularını dürüstçe ifade etmekten çekinme. Kendini ifade etmek, duygularını paylaşmak, belki de biraz da kırılganlığını göstermek... İşte tüm bunlar, sağlıklı ve güçlü bir ilişkinin temel taşlarıdır.

Zaten artık aşkta sınırları aşmanın, kalbini sevdiğine tamamen açmanın ve ona güvenmenin zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…