Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında Dolunay'ın büyülü ve etkileyici enerjisiyle kendini daha fazla ciddiyet ve güven arayışı içinde bulabilirsin. Sevdiğin kişiyle, romantik bir akşam yemeği eşliğinde veya belki de sıcak bir kahve fincanı yanında, geleceğe dair derin konuşmalar yapabilirsin. İlişkinin hangi yönde ilerleyeceğini belirlemek için önemli ve belirleyici kararlar alman gerekebilir.

Bu dönem, ilişkindeki belirsizlikleri giderme ve daha sağlam temellere oturtma fırsatı sunabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konuyu açma, belki de bir adım daha ileri gitme zamanı gelmiştir. Dolunay'ın enerjisi, sevdiğin kişi arasında daha güçlü bir bağ kurmana yardımcı olabilir. Ve galiba kalbin, sığınacağı güvenli limanı buldu. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...