Sevgili Terazi, bugün senin için büyük bir gün! Yengeç burcundaki Dolunay, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve seni merkeze yerleştiriyor. İş yerindeki üstlerin, yöneticilerin ya da toplum önünde nasıl bir duruş sergilediğin bugün daha da önem kazanıyor. Kendini gösterme zamanı geldi, çünkü tüm emeklerinin karşılığını alacağın bir döneme adım atıyorsun. Bu, senin için duygusal anlamda büyük bir tatmin sağlayacak.

Fakat bugün sadece başarıyı elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda onu huzurlu bir şekilde yaşamanın da ne kadar önemli olduğunu fark edeceksin. Dolunay'ın etkisiyle, duygusal anlamda seni beslemeyen ve tatmin sağlamayan hedeflerini sorgulama ihtiyacı hissedebilirsin. Kendine sorman gereken soru şu: Gerçekten istediğin şey bu mu?

Daha görünür olmanın verdiği motivasyon ile zirveyi gözüne kestirdiysen, doğru yoldasın. Bu, senin için yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…