onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Toplanın! Bütün Kahvelerin Nasıl Yapıldığını Anlatıyoruz!

Özge - Onedio Üyesi
14.03.2026 - 11:31

Lezzetli bir kahve, keyfili sohbetlerin ve gün içindeki kısa molaların en iyi eşlikçisidir. Ancak bir kahveyi iyi ve lezzetli yapan önemli konulardan biri, doğru demleme ve yapım adımlarının uygulanmasıdır. Aksi halde kahve çekirdeği ne kadar kaliteli olursa olsun, kahvenin gerçek lezzetini ve aromasını ortaya çıkarmak mümkün olmayabilir. Bu da yudumlanan bir fincan kahvede elde edilen deneyimi yakından etkiler.

Sizler için farklı kahve türlerine göre en ideal ve doğru yapım tekniklerini sıraladık. İşte her yudumda eşsiz bir lezzet edinmenizi sağlayacak kahve pişirme yöntemleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Kahvesi

Türk kahvesi, incecik öğütülen kahve çekirdekleri ile hazırlanan geleneksel kahve türüdür. Cezve, su, kahve ve tercihe bağlı olarak şeker kullanılarak yapılan bu kahvenin düşük ısıda pişirilmesi gerekir. 1:1,5 oranında su ve kahve oranı ile cezveye alınan kahve, ocakta yavaş yavaş karıştırılarak pişirilir. Lezzeti ve aromayı korumak için kaynamadan hemen önce ocaktan alınması gerekir. Fincana dökülürken iken telvenin altta birikmesine özen gösterilmelidir.

French Press

En pratik ve kolay filtre kahve yapım tekniklerinden olan French Press, farklı damak zevklerine hitap eden zengin aromalı bir deneyim sunar. Öğütülmüş kahvenin sıcak su ile buluşturulmasından ortaya çıkan karışım bilinen en eski demleme tekniklerinden biridir ve şu şekilde yapılır:

  • İlk önce orta incelikte öğütülmüş kahve çekirdekleri alınır.

  • Ardından 1:15 oranında su ve kahve oranı kullanılır. Bu oranda 300 mililitrelik su için yaklaşık 20 gram kahve kullanımı önerilir.

  • Demleme işlemine suyu 90-96°C'ye getirerek başlanır ancak suyun kaynamamasına dikkat edilir.

  • French Press içine önce kahve konur, üzerine su ilave edilir ve 4-5 dakika kapağı kapalı şekilde beklenir.

  • Süre sonunda French Press'in pistonu yavaşça aşağı itilir ve kahve süzülür.

Moka Pot

Bilinen en eski espresso pişirme tekniklerinden olan moka pot, yoğun ve zengin aromalı espresso tüketimi için idealdir. Özel bir makine ile ocak üstünde yapılan bu kahve, buhar basıncı ile pişer ve kullanılan çekirdek türüne göre farklı damak zevklerine hitap eden yoğun bir lezzet sunar. Moka pot ile kahve yaparken izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  • Öncelikle kahve ve su oranı ayarlanır. Yoğunluk ve aroma tercihine bağlı olarak 1:2 ve 1:3 arası oran tercih edilebilir.

  • Moka potun alt haznesine su, orta bölümüne ise kahve konulur. 

  • Kahvenin üzerine hafifçe bastırılır ve fazla kahve hazneden alınır ancak bu noktada öğütülmüş kahveyi fazla sıkıştırmamaya özen gösterilmelidir.

  • Ardından moka potun üst kısmı kapatılır ve ocak üzerinde kısık ateşte pişmeye bırakılır.

  • Suyun kaynamasıyla birlikte buhar basıncında pişen kahve, cihazın üst kısmına dolar ve ortalama 4-5 dakikada tamamlanır.

  • Moka pot ile pişen kahvenin bekletmeden fincana alınması gerekir, aksi halde kahvenin tadı acılaşır.

  • Elde edilen espresso bazı daha sonra süt veya krema ile birleştirilebilir.

Espresso Makinesi

Espresso demleme tekniklerinden bir diğeri ise espresso makinesi kullanmaktır. Yoğun aromalı kahve severler için ideal olan bu yöntemde, taze kahve çekirdekleri ve arıtılmış su kullanımı önerilir ve şu adımlar takip edilir:

  • 1:2 ve 1:3 arası oranda kahve ve su oranı kullanılarak malzemeler hazırlanır.

  • Makinenin su haznesine arıtılmış su, metal sepetine ise kahve konulur ve metal sepet makineye takılır.

  • Alttaki akıtma kısmına fincan yerleştirilir ve makine başlatılır.

  • Yaklaşık 4-5 dakika sonunda hazırlanan espresso, tek başına veya sütlü kahve yapımında baz olarak kullanılabilir.

Sütlü Kahveler

Sütlü ve kremalı kahve tarifleri yapmak için tercih edilmesi gereken en iyi yöntem; espresso veya French Press'tir. Yüksek basınçta pişen espresso, yoğun baz üzerine ideal karışımları hazırlamak isteyenlere hitap eder. French Press ise daha yumuşak bir lezzet arayanlar için idealdir. Hazırlanan kahve üzerine damak zevkine uygun oranda süt veya şeker eklenebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chemex

Estetik tasarımı ile öne çıkan Chemex, lezzetli ve yoğun aromalı filtre kahve yapım araçlarından biridir. Bu süreçte kahve ve suyun yanı sıra filtre kahve kağıdının kullanılması gerekir. İdeal pişirme adımları ise şu şekildedir:

  • Öncelikle 1:15 oranında kahve ve su oranı ile malzemeler hazırlanır. Bu aşamada orta öğütülmüş kahve kullanmaya özen gösterilmelidir ve su sıcaklığı 90-96°C olmalıdır.

  • Chemex sürahisinin üzerine filtre kahve kağıdı yerleştirilir, kağıdın içine ise uygun oranda kahve konulur.

  • İdeal ısıda pişen su yavaş yavaş kahve üzerine dökülür. Bu esnada suyu dairesel hareketlerle kahve üzerinde gezdirmek ve her yere eşitçe dökmek önemlidir.

  • Yaklaşık 4-5 dakikalık işlem sonunda demleme işlemi tamamlanır ve filtre kahve kağıdı kaldırılarak kahve servisi yapılır.

V60

Chemex gibi 'Pour Over' tekniği olan V60, en pratik manuel demleme tekniklerinden biridir ve tek seferde 1 veya 2 fincan kahve hazırlamaya izin verir. Ucuz, basit ve kolay olduğu kadar lezzetli bir içim deneyimi sunar. Bu yöntemde takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

  • 1:15 oranında kahve ve su oranı, 90-96°C su sıcaklığı göz önünde bulundurularak malzemeler hazırlanır.

  • Kahve fincanı üzerine V60, V60'ın iç bölmesine ise filtre kahve kağıdı yerleştirilir.

  • Kağıdın içine ideal oranda kahve eklendikten sonra ideal ısıdaki su yavaşça dökülmeye başlanır. Bu esnada dairesel hareketlerle döküm işlemi yapılır.

  • 3-4 dakika içinde hazırlanan kahve doğrudan tüketime uygundur. Ancak kahvenin öğütme oranı, lezzeti yakından etkiler.

Aeropress

Hızlı ve pratik bir kahve demleme aracı olan Aeropress, kahveyi yüksek sıcaklıkta ve basınç altında demler. Zengin ve yoğun içim keyfi sunan bu teknikte 1:15 su ve kahve oranının kullanılması önerilir. İdeal pişirme adımları ise şu şekildedir:

  • İnce şekilde öğütülen kahve cihazın haznesine eklenir, üzerine ise ideal oranda ve derecede (90-96°C) su ilave edilir.

  • Suyu ekledikten sonra yaklaşık 30 saniye beklenir. 

  • Süre sonunda 'blooming' adı verilen adım başlatılır. Bu adımda, cihazın pistonu yavaşça aşağı doğru itilir ve demlenen kahvenin süzülmesi sağlanır.

  • Yaklaşık 1-2 dakika süren işlem sırasında kahve çekirdeklerinin içindeki aroma, su ile etkileşime girerek açığa çıkar. Elde edilen fincan taze ve aromatik bir kahve deneyimi sunar.

Cold Brew

Cold Brew, sıcak havalarda ferahlatıcı bir kahve deneyimi edinmek isteyenlerin tercihidir. Bu işlem sırasında iri taneli kahve çekirdeklerinin kullanılması gerekir. Kahve demleme işlemi ise 12 ila 24 saat sürebilir, bu nedenle hızlı bir teknik arayanlar için uygun değildir. Yavaş bir demleme tekniği olan bu yöntemde, kahvenin acı ve ekşi aroması geride kalarak altındaki zengin aromalar açığa çıkar. Uygulama adımları şu şekildedir:

  • 1:4 ve 1:8 arası su ve kahve oranı kullanılarak malzemeler hazırlanır. Bu oranda 100 gram kahve ile 400 ila 800 ml su kullanılabilir.

  • Hazırlanan karışım 12 ila 24 saat arası buzdolabında bekletilir.

  • Süre sonunda karışım süzülerek kahvenin telvesinden ayrılır.

  • Buzla veya sütle birlikte ferah karışımlar yapmak için idealdir. Yumuşak ve asiditesi düşük bir içim deneyimi sunar. Ancak lezzet profilini, kullanılan suyun arıtılmış olması yakından etkiler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın