Favori Kahve İçme Ritüelini Buluyoruz!
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Herkesin kahve içme konusunda farklı bir motivasyonu var. Kimi ayılamadığı için, kimi çalışırken daha iyi konsantre olmak için kimi de sohbet esnasında keyif için tercih ediyor. Peki senin kahve içme konusunda nasıl bir ritüelin var? Gel, cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Sabah uyandığında aklından ilk geçen şey hangisi?
2. Kahveni en çok hangi ortamda içmeyi seversin?
3. Kahve içerken aynı zamanda neyle ilgilenirsin?
4. Hafta sonunu genelde nasıl geçirirsin?
5. Kahve senin için ne ifade ediyor?
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6. Hangi ortam sana daha huzurlu geliyor?
7. Bir kafeye gittiğinde dikkatini ilk ne çeker?
8. Kahveni günün hangi anında içmeyi seversin?
Kahve senin için bir dinlenme ritüeli.
Kahveyi bir sosyalleşme aracı olarak görüyorsun.
Kahve senin için enerji ve motivasyon kaynağı!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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