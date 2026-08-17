Sen Ne Kadar Baristasın?

Senin bu testte ne işin vardı biz de tam çözemedik ama muhtemelen bir arkadaş kurbanısın! Kahve dünyası, o havalı terimler ve acı tatlar sana tamamen uzak. 'Kahveye o kadar para vereceğime demli bir çay içerim' ya da 'Bana oradan buzlu bir limonata verin' kafasındasın. Kafeye gittiğinde muhtemelen içinde kahveden çok karamel şurubu ve krema olan o tatlı içecekleri seçiyorsun ki kahve tadı gelmesin. Olsun, senin kalbinin birincisi çay veya sıcak çikolata, biz seni böyle de sevdik!