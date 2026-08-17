Sen Ne Kadar Baristasın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çekirdek seçiminden demleme yöntemine, köpüğünden sunumuna kadar her detay kahve tutkunlarının dünyasında büyük fark yaratıyor. Eğer “Ben iyi kahveden anlarım” diyorsan, barista ruhunun ne kadar güçlü olduğunu ölçmenin tam zamanı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Espresso shot alırken, akış süresi 25 saniye yerine 15 saniye sürse ne anlarsın?
2. Evde kahve yaparken hangi ekipmanı eline daha sık alırsın?
3. Kahve demlerken suyun sıcaklığını termometreyle ölçtün mü?
4. Süt seçimin hangisi olur?
5. "Cold Brew" hakkında fikrin ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evdeki kahve köşen nasıl?
7. Açık kavrulmuş kahvede, koyu kavrulmuş kahveye göre daha çok kafein vardır.
8. Arkadaş grubunda kahve yapma görevi kime düşer?
SCA Sertifikalı Kahve Tanrısı!
Ortamların Kahve Bakanı!
Günde 2 Kupa Ayılma Tüketicisi!
Kahve Kokulu Ortamların Zoraki Misafiri!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın