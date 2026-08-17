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Sen Ne Kadar Baristasın?

etiket Sen Ne Kadar Baristasın?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 12:19
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Çekirdek seçiminden demleme yöntemine, köpüğünden sunumuna kadar her detay kahve tutkunlarının dünyasında büyük fark yaratıyor. Eğer “Ben iyi kahveden anlarım” diyorsan, barista ruhunun ne kadar güçlü olduğunu ölçmenin tam zamanı.

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1. Espresso shot alırken, akış süresi 25 saniye yerine 15 saniye sürse ne anlarsın?

2. Evde kahve yaparken hangi ekipmanı eline daha sık alırsın?

3. Kahve demlerken suyun sıcaklığını termometreyle ölçtün mü?

4. Süt seçimin hangisi olur?

5. "Cold Brew" hakkında fikrin ne?

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6. Evdeki kahve köşen nasıl?

7. Açık kavrulmuş kahvede, koyu kavrulmuş kahveye göre daha çok kafein vardır.

8. Arkadaş grubunda kahve yapma görevi kime düşer?

SCA Sertifikalı Kahve Tanrısı!

Sen kahve içmiyorsun, adeta çekirdekle bütünleşip kimyasal reaksiyona giriyorsun! Mutfak tezgahın muhtemelen bir NASA laboratuvarına benziyor; tartılar, dereceler, özel filtre kağıtları havada uçuşuyor. Bir kafeye gittiğinde baristanın espresso akış süresini kronometreyle tutacak kadar gözün dönmüş durumda. Çevrendeki insanlar kahveye 'acı su' dediğinde içten içe küçük bir sinir krizi geçirdiğini biliyoruz. Sen bu işin gurusu, evinin ve arkadaş ortamının tartışmasız baş baristasısın. Saygıyla eğiliyoruz!

Ortamların Kahve Bakanı!

Nerede iyi kahve var, hangi kafenin çekirdeği taze çat diye biliyorsun ama işi bir kimya deneyine dönüştürüp hayatı kendine dar etmiyorsun. Kaliteden çok iyi anlıyorsun, damak tadın fazlasıyla gelişmiş fakat arkadaşın kahvesine şeker attığında da onu evden kovmuyorsun. Senin için kahve bir ritüel, günün en keyifli molası. Arkadaş grubun bir yere gideceğinde 'Nerede kahve içelim?' diye ilk sana danışıyor, çünkü senin onayından geçen bir kahvenin kötü çıkma ihtimali sıfır!

Günde 2 Kupa Ayılma Tüketicisi!

Açık konuşalım; senin kahveyle olan ilişkin tamamen duygusal ve tamamen işlevsel. Sabah gözünü açabilmek, işe veya derslere konsantre olabilmek için o kafeine ihtiyacın var, hepsi bu. Çekirdeğin Etiyopya’nın hangi dağından geldiği, sütün kaç derecede köpürdüğü senin için dünyadaki en önemsiz detaylar listesinde ilk sıraya oynar. Önüne gelen kahve sıcaksa, kupası büyükse ve seni uykundan uyandırabiliyorsa senden mutlusu yok. Hayatı ve kahveyi kasmadan, dümdüz yaşıyorsun; bu da bir tarzdır!

Kahve Kokulu Ortamların Zoraki Misafiri!

Senin bu testte ne işin vardı biz de tam çözemedik ama muhtemelen bir arkadaş kurbanısın! Kahve dünyası, o havalı terimler ve acı tatlar sana tamamen uzak. 'Kahveye o kadar para vereceğime demli bir çay içerim' ya da 'Bana oradan buzlu bir limonata verin' kafasındasın. Kafeye gittiğinde muhtemelen içinde kahveden çok karamel şurubu ve krema olan o tatlı içecekleri seçiyorsun ki kahve tadı gelmesin. Olsun, senin kalbinin birincisi çay veya sıcak çikolata, biz seni böyle de sevdik!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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