Yazın Kurtarıcısı Affogato Tarifi!

Yaz sıcağında hem kahve içmek istiyor hem de “Şöyle serin bir şey olsa da kendime gelsem” diyorsan, ikisini aynı anda çözmenin yolu belli: affogato! Hazırlaması birkaç dakika sürüyor ama verdiği keyif, uzun uzun uğraşılmış bir tatlı gibi. Üstelik ihtiyacın olan şeyler de oldukça basit.

O zaman seni hızlıca içeriğimize alıyoruz👇🏻