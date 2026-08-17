Yazın Kurtarıcısı Affogato Tarifi!
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Yaz sıcağında hem kahve içmek istiyor hem de “Şöyle serin bir şey olsa da kendime gelsem” diyorsan, ikisini aynı anda çözmenin yolu belli: affogato! Hazırlaması birkaç dakika sürüyor ama verdiği keyif, uzun uzun uğraşılmış bir tatlı gibi. Üstelik ihtiyacın olan şeyler de oldukça basit.
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Öncelikle nedir bu affogato?
Bu arada küçük bir bilgi:
Affogato için nelere ihtiyacın var?
Peki affogato nasıl yapılır?
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Ardından taze hazırladığın sıcak espressoyu dondurmanın üzerine yavaşça dök.
Biraz farklılaştırmak istersen…
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