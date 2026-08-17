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Yazın Kurtarıcısı Affogato Tarifi!

etiket Yazın Kurtarıcısı Affogato Tarifi!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 13:01
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Yaz sıcağında hem kahve içmek istiyor hem de “Şöyle serin bir şey olsa da kendime gelsem” diyorsan, ikisini aynı anda çözmenin yolu belli: affogato! Hazırlaması birkaç dakika sürüyor ama verdiği keyif, uzun uzun uğraşılmış bir tatlı gibi. Üstelik ihtiyacın olan şeyler de oldukça basit.

O zaman seni hızlıca içeriğimize alıyoruz👇🏻

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Öncelikle nedir bu affogato?

Öncelikle nedir bu affogato?

Affogato, İtalya’dan çıkan ve aslında kahveyle tatlı arasındaki o güzel çizgide duran oldukça basit bir lezzet. Klasik haliyle bir top vanilyalı dondurmanın üzerine sıcak espresso dökülerek hazırlanıyor.

Bu arada küçük bir bilgi:

İsmi İtalyancada “affogato” şeklinde yazılıyor ve kabaca “boğulmuş” anlamına geliyor. Çünkü dondurma adeta espressonun içinde yüzüyor!

Sıcak kahve dondurmayı hafifçe eritirken ortaya hem yoğun kahve aromalı hem de kremamsı bir tat çıkıyor. Yani “Kahve mi içsem, tatlı mı yesem?” kararsızlığının en güzel cevabı olabilir.

Affogato için nelere ihtiyacın var?

İşin en güzel kısmı burada: Uzun bir alışveriş listesine hiç gerek yok.

  • 1-2 top vanilyalı dondurma

  • 1 shot sıcak espresso

İşte klasik affogato için hepsi bu! Ama biraz daha tatlı, biraz daha gösterişli olsun dersen üzerine çikolata parçaları, fındık, badem, karamel sos ya da biraz kakao da ekleyebilirsin.

Peki affogato nasıl yapılır?

Önce sevdiğin bir bardağa ya da küçük bir tatlı kasesine vanilyalı dondurmanı koy.

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Ardından taze hazırladığın sıcak espressoyu dondurmanın üzerine yavaşça dök.

Burada çok oyalanmıyoruz çünkü affogatonun olayı, sıcak espresso ile soğuk dondurmayı aynı anda yakalamak.

Biraz farklılaştırmak istersen…

Biraz farklılaştırmak istersen…

Klasik vanilyalı dondurma tabii ki affogatonun yıldızı ama kuralları biraz esnetmek serbest. Çikolatalı, fındıklı hatta karamel aromalı dondurmayla bile deneyebilirsin.,

Kısacası bu yaz uzun uzun tatlı hazırlamakla uğraşmak istemiyorsan affogato aklının bir köşesinde dursun. Bir top dondurma, bir shot espresso ve birkaç dakikada hem kahve ihtiyacını hem de tatlı krizini çözdün bile.

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miray soysal
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