Tarihteki Ünlü Kahve Tiryakileri: Hangi Dahi Günde Kaç Fincan Kahve İçiyordu?

Aydınlanma Çağı'nın en bilinen isimlerinden Voltaire, kahve içmesiyle efsaneleşmiş biri. İddialara göre Voltaire günde 40-50 bardak kahve içiyormuş. Tabii o zamanlar fincanlar daha küçük olduğu için şimdiki kupalarla değerlendirmemek gerek. Ama buna rağmen yoğun bir kahve tüketimi olduğunu söyleyebiliriz.