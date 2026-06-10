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Tarihteki Ünlü Kahve Tiryakileri: Hangi Dahi Günde Kaç Fincan Kahve İçiyordu?

etiket Tarihteki Ünlü Kahve Tiryakileri: Hangi Dahi Günde Kaç Fincan Kahve İçiyordu?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 11:31
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Şimdilerde olduğu gibi geçmişte de kahve tiryakileri vardı. Özellikle tanınmış bazı kişiler bardak bardak kahve içiyordu. Hangi ünlü kaç bardak kahve içiyor merak ediyor musun? Tarihteki kahve tiryakileri kimler öğrenelim mi?

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Voltaire

Voltaire

Aydınlanma Çağı'nın en bilinen isimlerinden Voltaire, kahve içmesiyle efsaneleşmiş biri. İddialara göre Voltaire günde 40-50 bardak kahve içiyormuş. Tabii o zamanlar fincanlar daha küçük olduğu için şimdiki kupalarla değerlendirmemek gerek. Ama buna rağmen yoğun bir kahve tüketimi olduğunu söyleyebiliriz.

Beethoven

Beethoven

Besteleriyle bildiğimiz Beethoven da tam bir kahve tiryakisiymiş. Onun için kahve sadece bir içecek değil, artık bir rutine dönüşmüş. Yazılanlara göre Beethoven günde birkaç bardak kahve içiyormuş. Ayrıca içtiği her bardağı özenle hazırladığı söyleniyor.

Balzac

Balzac

Balzac'ın bazen geceler boyu uyumayıp çalıştığı söyleniyor. Bunu da elbette kahve ile destekliyor. O yüzden 20-50 fincan kahve içtiği iddia ediliyor. Hatta bazı kaynaklar kahveyi içmenin ötesinde öğütülmüş kahveyi doğrudan yediğini bile yazıyor.

Kierkegaard

Kierkegaard

Kierkegaard, kahve ritüelleriyle bilinen biri. Kahveyi sık tüketen Kierkegaard'ın kahve içme şekli de oldukça farklı. Kahve kupasına önce dibini kaplayacak şekilde şeker dolduruyor ve sonra kahveyi ekliyormuş. Çok sık kahve tüketmesi ve farklı bir kahve ritüeli olması onu döneminin kahve tiryakilerinden biri yapıyor.

Bach

Bach

Bach da kahveyi sevenlerden. Döneminde kahveyi çok içtiği biliniyor. Ama o, bunun ötesine de geçmiş. Ünlü besteci kahve sevgisi için beste bile yapmış. Yani kahve sevgisi sorgulanamaz biri.

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Roosevelt

Roosevelt

ABD başkanı Roosevelt'in kahve sevdası da biliniyor. Kahve kupasının ne kadar büyük olduğunu herkes söylüyor. Kahvaltıda özellikle ekstra büyük kupalarda kahve içiyormuş. Ne kadar içtiği tam bilinmese de devasa kupalarda kahve içmesi onu kahve tiryakisi yapmaya yetiyor.

Sartre

Sartre

Kahveyi çok içtiği bilinen bir başka dahi ise Sartre. Uzun saatler süren yazılarını yazarken ona hep bir kahve eşlik ediyormuş. Özellikle gece çalıştığında kahve miktarı da artıyormuş elbette.

Churchill

Churchill

Churchill'in günlük rutininde kahvenin önemli bir yeri varmış. Özellikle gece çalıştığı zamanlarda sık sık kahve tüketiyormuş. Belki çay kadar müdavimi olmasa da kahvenin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz.

Kafka

Kafka

Kafka, kafelerde oturarak kahve içmeyi seven biriymiş. Hatta kahveyi gözlem yapmak için kullandığı da söyleniyor. Belki çok aşırı bir kahve tüketimi yok ama yine de kahvenin hayatında önemli bir yeri olduğu belli!

Freud

Freud

Freud çalışırken kahve içmesiyle biliniyor. Yani çalışırken ve uzun sohbetler esnasında genellikle kahve içiyormuş. Şu an hepimizin bildiği teorileri oluştururken ona hep kahvesi eşlik ediyormuş diyebiliriz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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