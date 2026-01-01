Sevgili Terazi, bugün Chiron'un Koç burcundaki ileri hareketinin iş hayatın üzerindeki etkisini konuşacağız. Gökyüzünde meydana gelen bu hareket, özellikle bire bir ilişkilerin ve ortaklık kurduğun kişilerle ilgili geçmişte yaşadığın bir kırgınlığın tekrar gündemine oturmasına neden olabilir. Çünkü bu kırgınlığı aşmanı sağlayacak bazı gelişmeler de kapını çalabilir bugün.

Belki de artık daha kararlı ve net bir duruş sergileyebileceğini hissediyorsun. Bu, senin için çok önemli bir adım olabilir. İş birliklerinde, 'Ben ne istiyorum?' sorusunu sormaktan çekinmemen gerektiğini unutmayın. Bu, senin için bir avantaj olabilir.

Kendini ifade etmekten çekinme, zira bu sayede iş hayatında sınırlarını belirleyebilir ve başarıya doğru güçlü adımlar atabilirsin. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini dile getirmek, seni daha güçlü bir pozisyona taşıyabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…