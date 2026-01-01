Sevgili Terazi, bugün Chiron'un Koç burcundaki ileri hareketi, iş hayatında önemli bir rol oynayacak. Özellikle bire bir ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili geçmişte yaşadığın bir kırgınlık, tekrar gündemine gelebilir. Neyse ki bu kırgınlığı aşmanı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsin bugün! Çünkü artık daha kararlı ve net bir duruş sergileyebilirsin.

Tam da bu noktada iş birliklerinde, 'Ben ne istiyorum?' sorusunu sormaktan çekinmemelisin. Bu, senin için bir avantaj olabilir. Zira Chiron, kendi ihtiyaçlarını ifade etmenin, bunu açıkça dile getirmenin şifasını sunuyor. Kendini ifade etmekten çekinme, bu sayede iş hayatında sınırlarını belirleyebilir ve başarıya doğru güçlü adımlar atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün karşılıklı anlayışın arttığı bir gün olacak. Eşitlik ve açıklık, ilişkilerini daha da güçlendirecek. Partnerinle arandaki iletişimin açık olması ise her ikinizin de birbirinizi daha iyi anlamasını sağlayacak. Şimdi tüm taşlar yerine oturacak adeta... Birlikte huzurlu olmanızı sağlayacak bu süreç, aşk hayatında daha kendinden emin ve güvende olmanı da destekleyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…