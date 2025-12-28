onedio
29 Aralık 2025, Günlük Burç Yorumu

28.12.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Aralık Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yılın son pazartesi günü, içsel gücünü arttıran bir enerjiyle dolup taşacaksın. Güneş'in Oğlak burcunda olduğu bu dönemde, kariyerinde sağlam temeller atmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaksın. 2025 yılında seni huzursuz eden iş ortamları ve kararlar bugün itibariyle net bir şekilde son bulacak.

İşte şimdi kariyerinde yeni bir dönem başlayabilecek. Belki de aile bireylerin ya da dostlarınla birlikte Ege kasabasına veya yurt dışına yerleşme hayalin gerçek olacak. Bir kafe mi açmayı hayal ediyorsun? Neden olmasın... Peki, hedefin bir iş kurmak mı? Yatırımcılarının ailen olmasını kabul edersen, gelecek bir hayli parlak gibi görünüyor. Tabii aile ve dostlarla iş yaparken duygusal sınırlara dikkat etmen de şart! 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise güven ve aidiyet duygusu ön plana çıkıyor. 2026 yılına duygusal olarak daha huzurlu ve dengeli bir kalple girmek istersen, yanında tamamen kendin olabildiğin o kişiye odaklanmalısın. Sahi, partnerinin yanında kendin olabiliyor ve onun yanında aidiyet duygusunu kucaklayabiliyor musun? Bunu iyi düşün, çünkü kalbin bunu arzuluyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
