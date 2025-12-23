Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana bir mesaj gönderiyor! Zira, Venüs'ün Oğlak burcuna geçiş yaparak iş ve ev hayatının dengesini yeniden kurman gerektiğini işaret ediyor. İş hayatınla özel yaşamının çizgisini belirginleştirmen gerekebilir şimdi! Bu noktada ise işleri evden yürütme, aileyle ilgili bir sorumluluğu üstlenme veya yaşam alanını değiştirme konuları gündeme gelebilir.

Tam da böyle bir anda düzeni kurmak, huzur bulmanı da sağlayacaktır. Bir düzen içinde hareket etmek, belki de işlerin daha kolay ilerlemesini de sağlar üstelik! Bu nedenle, bugünü düzenini gözden geçirme ve gerektiği yerlerde düzeltme yapma günü olarak kabul edebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, aidiyet duygusunu daha da güçlendiriyor. Kendini 'evde' hissettiren biriyle kurduğun bağın, bugün daha da derinleşebilir. Özellikle de bu kişi, seni anlayan, destekleyen ve huzur veren biri olursa; aşk tadından yenmez adeta! Öte yandan bu dönem, bekar Terazi burçları için de büyük bir aşk fırsatına dönüşebilir. Onu her an yanı başında bulabilirsin, gözünü dört aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…