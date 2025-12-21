Sevgili Terazi, bugün Jüpiter ve Chiron karesi ile enerjik bir haftaya merhaba diyorsun. Ancak dikkatli ol bu etkileşim, hayatına geniş bir perspektif kazandırırken, geçmişteki bazı hayal kırıklıklarının izlerini de yüzeye çıkarabilir. İşte bu yüzden, Pazartesi günü belki de biraz moralini bozabilir.

Neyse ki bu hafif dalgalanmanın etkileri hayatını değiştirebilir. Yaşanan hayal kırıklığı, seni konfor alanından çıkarıp daha büyük bir başarıya taşıyabilir. Şimdi inançlarını ve fikirlerini savunmaktan çekinme! Zira artık, geçmişte 'olmaz' diye nitelendirilen şeylerin bugün farklı yollarla gerçekleştirebilirsin. Hadi başarıya kilitlen ve hak ettiğini al!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise entelektüel uyum ve derin sohbetler ön planda. Tam da bu noktada, 'Partnerimle aynı dili konuşabiliyor muyuz?' sorusu aklını kurcalayabilir. Böylece ise farklılıklarının yarattığı çekiciliği keşfedebilirsin... Partnerinle yapacağın uzun bir konuşma veya beklenmedik bir ortak ilgi alanı keşfi, kalbinin ritmini de değiştirebilir. İşte aşk, hayatını güzelleştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…