Sevgili Terazi, bugün Kış Gün Dönümü'nün etkisi altında, içsel dengeyi yeniden kurma ve kendinle barışma zamanın. Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ev, aile ve köklerle ilgili konular ön plana çıkıyor. Bu durum, geçmişten gelen bir meseleyi daha olgun ve geniş bir bakış açısıyla ele alma fırsatın olabilir. İşte şimdi kendinle barışabilir, aile geçmişindeki sarsıcı gerçekleri kabul edip bakış açını değiştirerek yoluna devam etmeye karar verebilirsin!

Tam da bu noktada Pazar gününün sessizliği ve huzuru, iç dünyanın hareketliliğiyle kontrast oluşturuyor. Bu sayede duygusal yüklerini ve iç dünyandaki hareketliliği fark ediyor, bu değişimi başlatıyorsun. Geçmişi kabullensen, her şeyi affetsen de Güneş, sınır koyma ve kendini koruma konusunda sana bir hatırlatma yapıyor. Yani değişime başladıysan, yeni sınırlar ve biraz da bireyselleşme sana iyi gelecektir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün, güven ve huzur ön planda. Kalbini sakinleştiren ve enerjini tüketmeyen bir bağlantı arayışı içindesin. Kış Gün Dönümü'nde eğer bir ilişkin varsa, bugün samimi ve derinlemesine konuşmalar için uygun bir gün. Onunla huzur bulmak için söyleyecek sözlerin olmalı... Öte yandan eğer bekarsan, geçmişten gelen o tanıdık yüz ile ilgili farkındalıklarının arttığı bir gün olabilir. Eski aşklar kapını çalsa da geleceğe odaklanma cesareti seni kucaklayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…