Sevgili Terazi, bugün gökyüzünü enerjisi ile saran Yay burcundaki Yeni Ay, iletişim ağlarını genişletiyor ve trafiğini hızlandırıyor. Bu, görüşmelerin, yazışmaların ve toplantıların sayısında bir artış anlamına geliyor. Dikkatli ol bugün söylediğin her söz son derece değerli olacak. Hatta ağzından çıkan basit bir kelime ya da yaratıcı bir fikir, ilerleyen günlerde hayatını değiştirecek bir fırsatın kapılarını aralayabilir.

Belli ki bu güçlü Yeni Ay, düşüncelerini ve fikirlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sunuyor. Şimdi kendini saklamak yerine, sesini duyurmayı ve anlatmayı seçmelisin. Belki de içindeki o gizli yazarı, konuşmacıyı veya lideri ortaya çıkarmak için mükemmel bir zaman! Bu fırsatı kaçırma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da Yay burcundaki Yeni Ay, zihinsel uyum arayışını güçlendiriyor. Belki de sohbet edebildiğin, kahkahalarla gülebildiğin biri, kalbine daha hızlı yaklaşabilir. Belki de bu kişi, hayatının aşkı olabilir! Üstelik zihinsel uyum, dış görünüşü ve kriterleri de göz ardı etmene neden olabilir. Koşulsuz bağlanma ile derin bir aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…