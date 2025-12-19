Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılabilirsin! Çünkü Yay burcundaki Yeni Ay, zihinsel uyum arayışını daha da güçlendiriyor. Belki de kalbini çalacak kişi, sadece bir kahve sohbeti sırasında karşına çıkabilir. Kim bilir, belki de bu kişi hayatının aşkı olabilir.

Öte yandan yeni ay, zihinsel uyum konusunda daha da hassas hale getirebilir seni! Belki de bu dönemde, birinin dış görünüşü veya belirlediğin kriterler yerine, onunla kurduğun zihinsel bağa daha çok önem vereceksin. Bu durum, birinin kalbinin güzelliğini keşfetmeni ve ona koşulsuz bir şekilde bağlanmanı sağlayabilir. Peki, sen bu derin aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…