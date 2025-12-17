Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında romantik hayallerinin ve gerçek dünyanın çarpıştığı bir gün olabilir. Belki de hayal dünyana yarattığın mükemmel aşk hikayesi ile gerçek hayatta yaşadıkların arasında bir denge kurma zamanı gelmiştir.

Sevgilinle arandaki ilişkide belki de biraz daha netlik kazanman gereken konular olabilir. İlişkinin geleceği hakkında belirsizlikler mi var? Yoksa belki de her ikinizin de farklı beklentileri mi var? İşte tam da bu noktada, her ikinizin de isteklerini ve beklentilerini ortaya koyup, ortak bir zemin bulma ihtiyacı duyabilirsiniz. Neyse ki adil bir denge kurmak senin doğanda var. Aşkta da dengeyi kuracağına eminiz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…