Sevgili Terazi, kariyerinde denge ve istikrar arayışın bu hafta bir hayli artıyor. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu altmışlık açı, sana uzun vadeli hedeflerini hatırlatıyor ve onlara ulaşmak için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Haftanın başında omuzlarına yüklenen bir sorumluluk, ilk başta seni biraz bunaltabilir ama merak etme, ilerleyen günlerde bu durum seni daha da güçlendirecek. Sabırlı ve kararlı tavrın sayesinde iş yerindeki saygınlığınsa artacak ve herkes ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu görecek.

Haftanın ortasına doğru ise iş birlikleri ve ortaklıklar daha da önem kazanabilir. Karşındaki kişilerle net sınırlar çizdiğinde, ilişkiler daha sağlıklı ilerleyecek ve bu da senin iş hayatında daha rahat bir nefes almana yardımcı olacak. Bu hafta attığın adımlar, gelecekte sana güvenli bir alan yaratabilir. Kısa vadeli kazançlardan çok kalıcı başarıya odaklanıyorsan, bu hedefe ulaşman da mümkün olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise güven teması ön planda. Eğer ilişkin varsa bu hafta partnerlerinle bağlarını daha da sağlamlaştıracak konuşmalar yapabilirsin. Aşkta sınırların çizildiği ve dengelerin sağlandığı bir süreç seni bekliyor. Öte yandan eğer bekarsan, ciddi niyetli bir tanışma gündeme gelebilir. Bu hafta kalbin 'denge' istiyor ve bu dengeyi sağlamak için her türlü adımı atıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…