Sevgili Terazi, aşk rüzgarları bu hafta senin üzerinde özgürce esiyor! Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta romantik hayatlarında güven meselesini ön plana çıkarıyor. Partnerinle daha derin ve anlamlı konuşmalar yaparak aranızdaki bağları daha da sağlamlaştırabilirsin. Bu, aşkta sınırların belirlendiği ve dengelerin kurulduğu bir dönem olabilir. Bu süreçte, ilişkinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini de göreceksin.

Tabii eğer kalbini çalacak o özel kişiyi arıyorsan, bu hafta ciddi bir ilişki için potansiyel bir adayla tanışabilirsin. Kalbin 'denge' arıyor ve bu dengeyi sağlamak için ise her türlü adımı atabilirsin. Bu, aşkta yepyeni bir başlangıç yapma fırsatı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…