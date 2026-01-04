onedio
Terazi Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ocak - 11 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, aşk rüzgarları bu hafta senin üzerinde özgürce esiyor! Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta romantik hayatlarında güven meselesini ön plana çıkarıyor. Partnerinle daha derin ve anlamlı konuşmalar yaparak aranızdaki bağları daha da sağlamlaştırabilirsin. Bu, aşkta sınırların belirlendiği ve dengelerin kurulduğu bir dönem olabilir. Bu süreçte, ilişkinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini de göreceksin.

Tabii eğer kalbini çalacak o özel kişiyi arıyorsan, bu hafta ciddi bir ilişki için potansiyel bir adayla tanışabilirsin. Kalbin 'denge' arıyor ve bu dengeyi sağlamak için ise her türlü adımı atabilirsin. Bu, aşkta yepyeni bir başlangıç yapma fırsatı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

