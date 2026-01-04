onedio
5 Ocak - 11 Ocak Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ocak - 11 Ocak haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta dengeye olan tutkun her zamankinden daha belirgin bir şekilde bedenine yansıyor. Gökyüzünde oluşan Güneş ile Satürn altmışlığı, sana 'az ama öz' yaklaşımının ne kadar şifalı olduğunu gösteriyor. Bu hafta, kendini daha enerjik ve canlı hissetmen için bu yaklaşımı hayatının her alanına uygulaman gerektiğini ise unutma.

Haftanın ortasında, belki de beklenmedik bir şekilde, omurga sağlığı, duruş ve kas esnekliği gibi konulara odaklanabilirsin. Bunun için belki de bir yoga dersine katılmak veya evde yapabileceğini esneme hareketlerine başlamak, bu dönemde sana iyi gelebilir. İşte bu sayede şifalı denge sürecini bedeninle sağlamaya başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

