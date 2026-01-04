Sevgili Terazi, bu hafta dengeye olan tutkun her zamankinden daha belirgin bir şekilde bedenine yansıyor. Gökyüzünde oluşan Güneş ile Satürn altmışlığı, sana 'az ama öz' yaklaşımının ne kadar şifalı olduğunu gösteriyor. Bu hafta, kendini daha enerjik ve canlı hissetmen için bu yaklaşımı hayatının her alanına uygulaman gerektiğini ise unutma.

Haftanın ortasında, belki de beklenmedik bir şekilde, omurga sağlığı, duruş ve kas esnekliği gibi konulara odaklanabilirsin. Bunun için belki de bir yoga dersine katılmak veya evde yapabileceğini esneme hareketlerine başlamak, bu dönemde sana iyi gelebilir. İşte bu sayede şifalı denge sürecini bedeninle sağlamaya başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…