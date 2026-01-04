Sevgili Terazi, bu hafta kariyerindeki denge ve istikrar arayışının tavan yapacağı bir döneme giriyorsun. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu altmışlık açı, sana uzun vadeli hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Bu hedeflere ulaşmak için ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Haftanın ilk günlerinde belki omuzlarına ağır bir sorumluluk yükleniyor olabilir. Tabii ilk başta bu durum seni biraz bunaltabilir ama endişelenme, ilerleyen günlerde bu durum seni daha da güçlendirecek. Sabırlı ve kararlı tavrın sayesinde iş yerindeki saygınlığın artacak ve herkes ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu görecek.

Haftanın ortasına doğru ise iş birlikleri ve ortaklıklar daha da önem kazanabilir. Karşındaki kişilerle net sınırlar çizmen, ilişkilerin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacak ve bu da iş hayatında daha rahat bir nefes almana yardımcı olacak. Bu hafta attığın adımlar, gelecekte sana güvenli bir alan yaratabilir. Kısa vadeli kazançlardan çok kalıcı başarıya odaklanıyorsan, hedefe ulaşman da mümkün olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…