Sevgili Koç, bu hafta kariyerinde sıradanlıktan sıkıldığını ve yeni bir yol çizmek istediğini hissedebilirsin. İş hayatında daha sağlam ve uzun vadeli adımlar atma arzusu, kalbinin derinliklerinde yankılanabilir. Haftanın ilk günlerinde, Güneş ve Satürn'ün kozmik dansı, sana 'yavaş ve emin adımlarla' ilerlemenin önemini fısıldıyor. Belki de üzerinde saatlerce, günlerce hatta haftalarca titizlikle çalıştığın bir proje ya da sorumluluk, bu kez meyvelerini vermeye başlıyor.

Patronlarınla ya da otorite figürleriyle kurduğun diyaloglar daha ciddi bir boyut kazanırken, emeklerinin fark edildiğini hissetmen, motivasyonunu adeta göklere çıkaracak.

Hafta ilerledikçe, kariyer hedeflerini yeniden yapılandırma ihtiyacı da duyabilirsin. Ancak bu süreçte hızlı kararlar almak yerine, stratejik düşünmek ve planlarını zamana yaymak, sana kazanç sağlayacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…