Sevgili Koç, bu hafta gökyüzü seninle bir anlaşma yapmak istiyor. Bu hafta seni etkisi altına alacak olan Güneş ile Satürn altmışlığı bedeninle olan ilişkinin altını çiziyor ve sana, 'Biraz yavaşla, ama gücünü unutma' diyor.

Belki de artık enerjini daha dengeli bir şekilde kullanmanın vakti gelmiştir. Bu enerji, senin hızlı ve hareketli yaşam tarzına biraz yavaşlık getirirken, aynı zamanda dayanıklılığını artıracak ve seni güçlendirecek.

Haftanın başında, uyku düzenine biraz daha özen göstermen, tüm haftayı daha enerjik ve zinde geçirmeni sağlayabilir. Belki biraz daha erken yatıp biraz daha erken kalkmak, belki de bir uyku ritüeli oluşturmak sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…