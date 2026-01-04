Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında sakin ve huzurlu bir atmosfer hakim olacak. İlişkilerinde bir anda ciddiyetin arttığını hissedebilirsin. Belki de kalbini tamamen açıp sevdiğin kişiye tamamen teslim olma zamanı gelmiştir. Bu hafta, kendini aşka bırakmaktan korkmamalısın. Çünkü bu, ilişkinde bambaşka bir dönemin habercisi olabilir.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta senin için de oldukça heyecan verici olabilir. Olgun, sorumluluk sahibi ve seninle aynı değerleri paylaşan biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Bu kişiyle arandaki ilişkin yavaş ilerleyebilir ancak unutma ki sağlam kule yavaş yavaş inşa edilir. Zira bu yavaş ilerleyen ilişki, sonunda seni bekleyen, sağlam ve güvenilir bir aşka dönüşebilir... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…