Ahlakın Son Hashtag’i: #HepimizAynıGemideyiz
Eskiden “ahlaklı toplum” denen bir palavraya inanırdık. Sanki insanlık, tarihin bir döneminde tertemiz bir vicdanla yürüyüp sonradan tökezlemişti. Oysa gerçek şu: Ahlak, insanın kendi kendine oynadığı bir illüzyon. Oysa insan, her şeyi bile bir açık artırma malzemesine çevirebilecek kadar yaratıcı bir tür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filozofların Büyük Maskaralığı: İnsanı “Rasyonel” Zannetmek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremdeki Ahlak Sismografları: Enkaz Üstünde Fiyat Fırlayışı!
Dijital Siperler ve “Acı Pornografisi”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video