Ahlakın Son Hashtag’i: #HepimizAynıGemideyiz

Bir deprem olduğunda insanlar enkaz altında kalırken, bazı “ahlak sismografları” fiyatları yerin yedi kat altından yüzeye fırlatır. Su şişesi 10 katına, ekmek “nostaljik lüks” statüsüne terfi eder. İnşaat malzemesi tüccarları, “Dayanışma paketi” diyerek çimento fiyatına sıfır ekstra vicdan yüklüyor! Burada ahlak, enkazın altında değil, kâr marjlarının üstünde ölçülüyor.

Bu “afet influencer’ları”, dijital çağın kahramanları: Bir yandan Instagram’da “Yaralı kedi kurtardık” hikayesi paylaşıp, diğer yandan battaniyeyi altın fiyatına satıyorlar. Depremzedenin donmuş ellerine “Biz de sizinleyiz” yazılı poşet tutuştururken, kasada %300 zam yapıştırıyorlar. Ahlak artık bir hashtag: #HepimizAynıGemideyiz (ama business class’ta oturanlar için).

Yeni Perde: Coğrafya Kader Değil, Bir Tasfiye Sahnesidir! Ortadoğu’nun Kanlı Dekoru ve İran Denklemi

Ahlakın iflası sadece bir deprem enkazında ya da bir mağaza rafında yaşanmıyor; asıl büyük prodüksiyon Ortadoğu’nun barut kokulu topraklarında sergileniyor. İran eksenli o devasa gerilimler, füzelerin gökyüzünde çizdiği o “estetik” kavisler aslında ahlakın jeopolitik bir kılıf olarak nasıl kullanıldığının kanıtı.

Bu topraklarda bugün “Savunma” söylemi, halkın açlığını bastırmak için kullanılan bir anestezi yöntemi haline geldi. Devletler, füzelerini fırlatırken bile ahlaki bir üstünlük töreni düzenliyor. Oysa gerçek şu: Ambargolar altında ezilen halkın sofrasındaki ekmek çalınırken, dijital dünyada “ideolojik marka yönetimi” yapılıyor. Savaş baronları, halkın korkusunu “ulusal beka” etiketiyle yüksek kurdan bozduruyor. Tıpkı depremde suyu 10 katına satan esnaf gibi, bu sistem de ölümü bir “kaynak optimizasyonu” olarak görüyor.