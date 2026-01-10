Canlı Performanslar Neden Bizi Kayıtlara Göre Daha Çok Etkiliyor?
Kabul edelim canlı performanslar kayıtlara göre hepimizi daha çok etkiliyor... Canlıda dinlediğimiz o şarkılar bir anda unutulmaz oluyor. Peki bunun sebebi ne? Hazırsanız, hadi açıklıyoruz!
Tekrar edilemezlik hissi etkisi altına alır.
İnsan hatasının gerçekliği etkiler.
Sanatçı ile bir etkileşim olur.
Fiziksel titreşim ve ses basıncı vardır.
Topluluk duygusu şarkının sunduğu deneyimi daha da pekiştirir.
Görsel deneyimin etkisi vardır.
Anın duygusal yoğunluğu vardır.
Canlı söylerken yorum farklılıkları olur.
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
