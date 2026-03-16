onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Moduna Göre Ruhunu Isıtacak Akustik Parçayı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal
16.03.2026 - 22:01

Bazen ruhumuz tek bir şarkıya ihtiyaç duyar, değil mi? Bu testte, moduna göre seni saracak tek bir akustik parçayı buluyoruz. Hadi gel, kendine en uygun melodiyi keşfet!

Hazırsan, testimiz başlasın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Bu haftanın ruh halini yansıtan emojiyi seç!

2. Peki, sen çayına kaç şeker atıyorsun?

3. Rutin dışı bir şeyler yapma isteğin ne kadar güçlü?

4. Bugün gitmen gereken bir plan iptal edildi. Ne hissedersin?

5. Huzurlu bulduğun bir ortam seç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Tam şu anki modun ne?

7. Yağmurlu veya gri havalarda daha huzurlu hisseder misin?

8. Son olarak, Yeni türde şarkılar dinlemeye ne kadar açıksın? Puanlar mısın?

Canımsın Sen (Akustik) - Zeynep Bastık

Sen hayata her zaman tatlı, umutlu ve aydınlık bir pencereden bakmayı seçenlerdensin. İnsan ilişkilerinde de şefkat, huzur ve yüzünü güldürecek sıcak bir tebessüm arıyorsun. Bazen her şeyin fazla karmaşıklaştığını düşünsen de, kalbindeki o sıcacık sevgi her zorluğun üstesinden gelmene fazlasıyla yetiyor. Senin ruhunun tam şu an ihtiyacı olan şey, tüm dertleri unutturup sevildiğini hissettirecek pamuk gibi bir melodi. Gözlerini kapat ve Zeynep Bastık'ın sesinden 'Canımsın Sen'in o sıcacık akustik tınılarına kendini bırak.

Eylem Aktaş - Yüreğimden Tut (Akustik)

Senin modunda yaşanmışlıkların, derin düşüncelerin ve belki de biraz tatlı bir hüznün dokunuşu var. Yüzeysel ve geçici olan hiçbir şey sana göre değil; sen duyguları da, insanları da ruhunun en derininden hissetmek istiyorsun. Belki şu sıralar içinde bir yerlerde anlaşıldığını hissetmeyi ve sessizce elinden tutulmasını bekleyen yorgun bir tarafın var.  Bırak gözlerin uzaklara daldığında sana bu eşsiz ve derin şarkı eşlik etsin.

Ezo - Kalbine Sürgün

Sen duygularını hep uçlarda, büyük bir tutkuyla ve son damlasına kadar yaşamayı seven birisin. Senin lügatında yarım kalan aşklara veya sığ hislere kesinlikle yer yok. İçindeki o fırtınalı ama bir o kadar da sadık aşığı en iyi anlatan ve içindeki ateşi harlayacak melodi tam olarak bu. 'Kalbine Sürgün'ü dinlerken, o yoğun duygularının aslında senin en büyük gücün olduğunu hatırla.

Buray - Sen Sevda Mısın

Senin modun, güne yeni umutlarla başlamanın ve hayatın getireceği o tatlı sürprizlere açık olmanın bir sembolü gibi. Hayatına giren o tatlı telaşları, kalbini hızlandıran o küçük anları çok seviyor ve aslında her an yepyeni bir heyecan arıyorsun. Aşka dair inancını tazeleyecek, o içindeki pır pır eden hissi notalara dökecek harika bir şarkı bulduk sana. Buray'ın 'Sen Sevda Mısın' şarkısını aç aşka bir şans daha vermenin o güzel hafifliğini hisset!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın