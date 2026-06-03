Notaların Ötesinde Bir Deha: Freddie Mercury’nin Kimsenin Bilmediği Sırları!
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Freddie Mercury hem sesi hem de hayatıyla hepimizi etkisi altına alan eşsiz bir sanatçı! Müzikal dehasının arkasında yatan büyüleyici hayatına dair biraz daha bilgi almaya ne dersin? Hazırsanız arkada Queen'in en sevdiğin şarkısını aç çünkü başlıyoruz!
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1. Aslında gerçek bir opera aşığıydı!
2. Aslında oldukça utangaç biri.
3. Bohemian Rhapsody'yi bestelerken kullandığı piyano yatağının başında duruyordu.
4. Kedileriyle inanılmaz bir bağı vardı.
5. Queen logosunun da mimarı aynı zamanda.
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6. Doğuştan fazla dört dişi vardı ve bu akustik bir avantaj sağlıyordu.
7. Yarım mikrofon tarzı aslında bir kazaydı.
8. Gerçekten olağanüstü bir ses aralığı var!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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