Notaların Ötesinde Bir Deha: Freddie Mercury’nin Kimsenin Bilmediği Sırları!

Birçok kişi onun sadece bir rock yıldızı olduğunu düşünse de, Mercury gerçek bir opera tutkunuydu. Soprano Montserrat Caballé ile kaydettiği Barcelona albümü de popüler müzik ile operayı birleştiren ilk büyük çaplı eserlerden biriydi. Zaten bu albüm de rock ile operayı nasıl bağladığını müthiş şekilde gözler önüne seriyor!