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Piyano Başında Bir Dev: Chopin Hakkında Muhtemelen Duymadığınız 10 İlginç Bilgi!

etiket Piyano Başında Bir Dev: Chopin Hakkında Muhtemelen Duymadığınız 10 İlginç Bilgi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 18:01
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Piyano başında harikalar yaratan Frédéric Chopin hakkında hiç bilmediğin bilgilerle dolu bir listeye hazır mısın? Çünkü melankolik melodilerinin ardında oldukça sıra dışı bir kişilik ve trajik detaylar gizli... Hazırsan hadi başlayalım!

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1. Karanlıkta çalma takıntısı vardı.

Chopin, halka açık büyük konserlerden nefret ederdi ve evindeki özel resitallerinde bile ışıkları tamamen söndürürdü. Karanlığın, notaların duygusunu daha saf bir şekilde ortaya çıkardığına inanır, mumları bile söndürerek çalmayı tercih ederdi... Gerçekten de garip değil mi?

2. Ölümünden sonra kalbi çıkarıldı.

En büyük korkusu diri diri gömülmekti. Bu yüzden vasiyetinde kalbinin vücudundan çıkarılmasını istedi. Bugün bedeni Paris'te Pere Lachaise Mezarlığı'nda olsa da, kalbi bir kavanoz içinde memleketi Polonya’ya götürülmüş ve Varşova’daki Kutsal Haç Kilisesi’nin bir sütununa gömülmüştür.

3. Piyano çalmak için elleri çok küçüktü...

Piyano edebiyatının en zor eserlerini yazmasına rağmen Chopin’in elleri oldukça küçüktü. Ancak inanılmaz derecede esnekti; çağdaşları onun el yapısını kemiksiz bir elin açılması gibi tarif ederlerdi. Ama gerçekten de eserleriyle harikalar yarattı!

4. Tabureye çıkarak piyano çalıyordu.

Mozart gibi o da bir dahi çocuktu. Henüz 7 yaşındayken ilk bestesini yayınlamış, 8 yaşında halka açık ilk konserini vermiştir. O kadar küçüktü ki, piyano tuşlarına hakim olabilmek için bazen tabure üzerinde özel bir düzenek kullanması gerekiyordu..

5. Sevgilisiyle oldukça magazinsel bir ilişkisi vardı.

Hayatının en büyük aşkı, George Sand takma adını kullanan ünlü yazar Amantine Lucile Aurore Dupin'di. Sand, erkek kıyafetleri giymesi ve toplum içinde puro içmesiyle tanınan aykırı bir kadındı; bu ikilinin ilişkisi dönemin en çok konuşulan magazin konularından biriydi.

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6. Mükemmelliyetçiliği artık bir işkenceye dönmüştü.

Bir eseri bitirmek onun için bazen aylar süren bir azaptı. George Sand, Chopin'in tek bir sayfayı yazmak için günlerce odasına kapandığını, yüzlerce tüy kalem kırdığını ve ağlayarak notaları sürekli değiştirdiğini anlatır. Gerçekten de şoke edici....

7. Gerçek bir Mozart hayranıydı.

Dönemin popüler ve gösterişli bestecilerini örneğin Liszt'i bazen fazla gürültülü bulurdu. Onun tek ilahı Mozart'tı. Ölüm döşeğindeyken cenazesinde mutlaka Mozart’ın Requiem'inin çalınmasını vasiyet etmiş. Gerçek bir hayran diyebilir miyiz?

8. 20 yıl boyunca yanında bir avuç toprak taşıdı.

Polonya'dan ayrılıp Paris'e yerleştiğinde, arkadaşları ona bir kupa içinde Polonya toprağı hediye etmişti. Chopin de vatan hasretini dindirmek için bu toprağı 20 yıl boyunca gittiği her yere götürmüş ve öldüğünde mezarına bu toprağın serpilmesini istemiş. Yıllarca o toprağa sahip çıkmış....

9. Sık sık halüsinasyonlar görürdü.

Ünlü Cenaze Marşı'nı yani Funeral March'ı bestelerken sık sık halüsinasyonlar gördüğünü iddia ederdi. Bir keresinde, piyanonun içinden çıkan hayaletler gördüğü için odasından korkuyla fırladığı ve besteye ancak saatler sonra dönebildiği söyleniyor...

10. Geçimini öğretmenlikten kazanıyordu.

Sanılanın aksine Chopin, gelirinin büyük kısmını konserlerden değil, Parisli zengin ailelerin çocuklarına verdiği piyano derslerinden elde ediyordu. Derse gelen öğrencileri çok gerildiğinde onları sakinleştirmek için onlara şakalar yapar ya da karikatürlerini çizerdi. Öldükten sonra çok daha fazla ünlendi...

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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