Piyano Başında Bir Dev: Chopin Hakkında Muhtemelen Duymadığınız 10 İlginç Bilgi!
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Piyano başında harikalar yaratan Frédéric Chopin hakkında hiç bilmediğin bilgilerle dolu bir listeye hazır mısın? Çünkü melankolik melodilerinin ardında oldukça sıra dışı bir kişilik ve trajik detaylar gizli... Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Karanlıkta çalma takıntısı vardı.
2. Ölümünden sonra kalbi çıkarıldı.
3. Piyano çalmak için elleri çok küçüktü...
4. Tabureye çıkarak piyano çalıyordu.
5. Sevgilisiyle oldukça magazinsel bir ilişkisi vardı.
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6. Mükemmelliyetçiliği artık bir işkenceye dönmüştü.
7. Gerçek bir Mozart hayranıydı.
8. 20 yıl boyunca yanında bir avuç toprak taşıdı.
9. Sık sık halüsinasyonlar görürdü.
10. Geçimini öğretmenlikten kazanıyordu.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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