Piyano Başında Bir Dev: Chopin Hakkında Muhtemelen Duymadığınız 10 İlginç Bilgi!

Mozart gibi o da bir dahi çocuktu. Henüz 7 yaşındayken ilk bestesini yayınlamış, 8 yaşında halka açık ilk konserini vermiştir. O kadar küçüktü ki, piyano tuşlarına hakim olabilmek için bazen tabure üzerinde özel bir düzenek kullanması gerekiyordu..