2026 Ocak Listesi Açıklandı: Türkiye’nin En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobilleri

En dikkat çeken değişimlerden biri elektrikli otomobillerin giriş segmentinde görünür hale gelmesi oldu. Şehir içi kullanım hedefli elektrikli modeller, benzinli rakiplerle benzer fiyat seviyelerine indi. Yakıtlı B segmenti araçlar ile elektrikli şehir otomobilleri arasındaki fark giderek kapandı.