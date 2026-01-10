onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
2026 Ocak Listesi Açıklandı: Türkiye’nin En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobilleri

2026 Ocak Listesi Açıklandı: Türkiye’nin En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobilleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.01.2026 - 12:08

Otomobil pazarı, yeni yılın ilk ayı tabloyu yeniden şekillendirdi. Markalar fiyat listelerini güncelledi, bazı modeller satıştan çekildi. Sınır olarak görülen rakamlar tamamen geride kaldı. Otomobil sahibi olmayı planlayanlar gözünü giriş seviyesi modellere çevirdi. İşte Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 milyon TL altı tamamen silindi, giriş seviyesi yeniden tanımlandı

1 milyon TL altı tamamen silindi, giriş seviyesi yeniden tanımlandı

Ocak ayı fiyat güncellemeleri sonrasında Türkiye otomobil pazarında uzun süredir konuşulan eşik resmen aşıldı. Artık 1 milyon TL altında sıfır kilometre seçenek kalmadı. Giriş seviyesi olarak konumlanan modeller, 1,2 milyon TL bandından başlıyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde uygulanan kampanyalar geçici rahatlama sağlamıştı. Yeni yıl ile birlikte döviz kuru, maliyet artışı ve vergi yükü fiyat listelerine doğrudan yansıdı.

Elektrikli modeller sessizce listeye girdi

Elektrikli modeller sessizce listeye girdi

En dikkat çeken değişimlerden biri elektrikli otomobillerin giriş segmentinde görünür hale gelmesi oldu. Şehir içi kullanım hedefli elektrikli modeller, benzinli rakiplerle benzer fiyat seviyelerine indi. Yakıtlı B segmenti araçlar ile elektrikli şehir otomobilleri arasındaki fark giderek kapandı.

Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri 👇🏻

Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri 👇🏻

  • Dacia Sandero Stepway - 1.240.000 TL

  • Fiat Egea Cross - 1.269.900 TL

  • Kia Picanto - 1.290.000 TL

  • Hyundai i20 - 1.334.500 TL

  • Fiat Egea Sedan - 1.369.900 TL

  • Citroen e-C3 - 1.420.000 TL

  • Hyundai Inster - 1.453.000 TL

  • Hyundai Bayon - 1.471.000 TL

  • Fiat Grande Panda - 1.499.900 TL

  • Opel Corsa - 1.505.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın