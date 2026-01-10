Hangi Eski Sevgili Tipisin?

Duygusal bir labirentin içindesin ve hangi duvarın ardında ne olduğunu kestiremiyorsun. Bir yanın, bu maceranın sona erdiğini, son perdenin kapandığını fısıldarken, diğer yanın ise hâlâ belirsizliğin puslu sularında yüzüyor. İhtimaller, zihninde birer yıldız gibi parlıyor, her biri farklı bir sonun habercisi. Duyguların ise bir deniz feneri gibi, bir yandan seni aydınlatırken, diğer yandan da seni derinlere, bilinmeze çekiyor. Bu gelgitler, seni hem rahatsız ediyor hem de bir o kadar da heyecanlandırıyor. İçindeki bu karmaşa, bir yandan canını sıkarken, diğer yandan da hayatın ne kadar karmaşık ve güzel olduğunu hatırlatıyor.