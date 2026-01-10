Hangi Eski Sevgili Tipisin?
Eski sevgililer... Kimi zaman hayatımızın en tatlı anıları, kimi zaman ise en acı hatıraları... Peki, sen hangi eski sevgili tipine giriyorsun? Aşkın en renkli yüzlerini ortaya çıkaran bu soru, aslında hepimizin içinde bir yerlerde gizli olan eski sevgili karakterini deşifre etmeye yardımcı oluyor.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Ayrılık sonrası ilk yaptığın şey ne olur?
4. Eski sevgilin sana mesaj atarsa…
5. Ortak bir mekanda karşılaşırsanız?
6. Ayrılık senin için ne ifade eder?
7. Eski sevgilinin yeni bir sevgilisi olduğunu öğrenince?
8. Son olarak ilişkide en çok neye önem verirdin?
Soğuk ve Net Eski Sevgili
Olgun ve Dost Canlısı Eski Sevgili
Duygusal ve Hatıralara Bağlı Eski Sevgili
Kafası Karışık Eski Sevgili
