Hangi Eski Sevgili Tipisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.01.2026 - 12:01

Eski sevgililer... Kimi zaman hayatımızın en tatlı anıları, kimi zaman ise en acı hatıraları... Peki, sen hangi eski sevgili tipine giriyorsun? Aşkın en renkli yüzlerini ortaya çıkaran bu soru, aslında hepimizin içinde bir yerlerde gizli olan eski sevgili karakterini deşifre etmeye yardımcı oluyor.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Ayrılık sonrası ilk yaptığın şey ne olur?

4. Eski sevgilin sana mesaj atarsa…

5. Ortak bir mekanda karşılaşırsanız?

6. Ayrılık senin için ne ifade eder?

7. Eski sevgilinin yeni bir sevgilisi olduğunu öğrenince?

8. Son olarak ilişkide en çok neye önem verirdin?

Soğuk ve Net Eski Sevgili

Herkesin hayatında bir dönem vardır ki, geçmişi geride bırakmak gerekir. İşte sen tam da bu durumda olanlardansın. Geçmişi arkanda bırakmayı öğrenmiş, buna adeta bir ustalık kazandırmışsın. Bu senin hayata karşı duruşunu, güçlü karakterini ve olgunluğunu gösteriyor. Bir ilişkinin sona ermesi senin için, gerçekten de bir son demek. Bitmiş bir ilişkinin ardından dökülen gözyaşları, kalbinde oluşan yaralar seni yıpratmıyor. Çünkü duygularını kontrol etme konusunda bir usta olduğunu kanıtlıyorsun. Aşk acısıyla boğuşmak, geçmişte yaşanan güzel anılarla hüzünlenmek yerine, kendini toparlamayı ve ileriye bakmayı tercih ediyorsun. Bu, senin hayata karşı duruşunu ve güçlü karakterini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Olgun ve Dost Canlısı Eski Sevgili

Ayrılıkların bile karşısında duruşun, hemen hemen herkesi hayrete düşürüyor. İnsanlar genellikle ayrılıklar karşısında öfkeli, hüzünlü ya da kırgın olurken, sen bu duruma tamamen farklı bir bakış açısı getiriyorsun. Anlayışla yaklaşıyorsun, adeta bir bilge gibi. Bu durum, senin ne kadar olgun bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. İletişim konusunda da oldukça hassassın. İnsanlarla olan ilişkilerinde, iletişimin önemini çok iyi biliyorsun. İnsanlarla kurduğun iletişimde, onları anlamaya ve anlaşılmaya çalışıyorsun. Bu yüzden, herkesle sağlıklı bir iletişim kurmayı başarıyorsun.

Duygusal ve Hatıralara Bağlı Eski Sevgili

Anılar, hayatın en değerli hazine sandığıdır. Her biri, yaşamınızın bir parçası ve kim olduğunuzu belirleyen unsurlardır. Hafızanızın en derin köşelerinde sakladığınız bu özel anıları kolayca unutamazsınız. Çünkü onlar, sadece birer anıdan daha fazlasıdır; hisleriniz, duygularınız ve deneyimlerinizdir. Bazıları sizi güldürür, bazıları gözlerinizi yaşartır. Ama hepsi, sizin benzersiz hikayenizin parçalarıdır. Her bir anı, kalbinizin ritmini değiştirir, duygusal dünyanızı şekillendirir. Hâlâ geçmişten izler taşıyan kalbiniz, yaşadığınız her anıyı özenle saklar. Belki de bir yaz günü, denizin mavi sularına ilk kez dalışınızı hatırlarsınız. Belki de ilk aşkınızın tatlı heyecanını, ilk iş gününüzün stresini ya da en iyi arkadaşınızla geçirdiğiniz unutulmaz bir geceyi... Bu anılar, sizinle birlikte yaşlanır, sizinle birlikte büyür ve sizinle birlikte gelişir.

Kafası Karışık Eski Sevgili

Duygusal bir labirentin içindesin ve hangi duvarın ardında ne olduğunu kestiremiyorsun. Bir yanın, bu maceranın sona erdiğini, son perdenin kapandığını fısıldarken, diğer yanın ise hâlâ belirsizliğin puslu sularında yüzüyor. İhtimaller, zihninde birer yıldız gibi parlıyor, her biri farklı bir sonun habercisi. Duyguların ise bir deniz feneri gibi, bir yandan seni aydınlatırken, diğer yandan da seni derinlere, bilinmeze çekiyor. Bu gelgitler, seni hem rahatsız ediyor hem de bir o kadar da heyecanlandırıyor. İçindeki bu karmaşa, bir yandan canını sıkarken, diğer yandan da hayatın ne kadar karmaşık ve güzel olduğunu hatırlatıyor.

