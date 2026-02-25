Dünyanın En İyi Domatesleri Açıklandı: Bir İlçemizin Domatesi Dünya Listesine Girdi!

Ayaş domatesini diğer çeşit domateslerden ayıran özellikler ise şu şekilde: Daha büyük boy, daha fazla etli ve sulu, ince kabuk, donuk pembe-kırmızı renk ve dış yüzeyindeki çıkıntılar. Domates ikiye bölündüğünde etinde beyaz bir yama dikkat çekiyor. Yüksek asiditesi nedeniyle hafif tuzlu ve limonumsu bir aromaya sahip olan domates, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Benzersiz özelliklere sahip Ayaş domatesi, 2023 yılında AB tarafından tanındı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Bu tanıma sadece Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki ve çevre illerdeki üreticilere ilham vermekle kalmayacak, aynı zamanda hem üreticiler hem de tüketiciler için çok önemli bir rol oynayacak. Üreticiler korumalı menşe adı ile tüketicilere güven verirken, tüketiciler de logoyu gördüklerinde gerçek bir ürün elde ettiklerini anlayacaklar. AB tescili, Ayaş domatesi adının korunmasını sağlayacak, üreticileri ve tüketicileri koruyacak ve domatesin Türkiye ve ötesinde tanınırlığını artıracak” ifadelerini kullanmıştı.