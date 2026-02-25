Dünyanın En İyi Domatesleri Açıklandı: Bir İlçemizin Domatesi Dünya Listesine Girdi!
Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan TasteAtlas, sık sık hazırladığı listelerle dünya çapında gündem oluyor. TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi 10 domatesini listeledi.
Listenin ilk onunda, bir ilçemizin meşhur domatesi de yer aldı.
TasteAtlas kullanıcılarının puanlarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesi yayınlandı.
Ayaş domatesi, geçtiğimiz yıllarda AB tarafından korumalı menşe adı (PDO) statüsüne layık görülmüştü.
