onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Dünyanın En İyi Domatesleri Açıklandı: Bir İlçemizin Domatesi Dünya Listesine Girdi!

Dünyanın En İyi Domatesleri Açıklandı: Bir İlçemizin Domatesi Dünya Listesine Girdi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 00:12

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan TasteAtlas, sık sık hazırladığı listelerle dünya çapında gündem oluyor. TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi 10 domatesini listeledi.

Listenin ilk onunda, bir ilçemizin meşhur domatesi de yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TasteAtlas kullanıcılarının puanlarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesi yayınlandı.

TasteAtlas kullanıcılarının puanlarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesi yayınlandı.

TasteAtlas listesinde İtalya rüzgarı estiği görüldü. Listenin ilk 10 sırasında İtalya, tam 6 çeşit domatesle liderliği korudu. Yunanistan ise ikinci sırada yer aldı.

Anadolu topraklarının eşsiz lezzeti Ayaş domatesi de dünya devleri arasına girmeyi başardı. Ayaş domatesi, dünyanın en iyi sekizinci domatesi seçildi.

Ayaş domatesi, geçtiğimiz yıllarda AB tarafından korumalı menşe adı (PDO) statüsüne layık görülmüştü.

Ayaş domatesi, geçtiğimiz yıllarda AB tarafından korumalı menşe adı (PDO) statüsüne layık görülmüştü.

Ayaş domatesini diğer çeşit domateslerden ayıran özellikler ise şu şekilde: Daha büyük boy, daha fazla etli ve sulu, ince kabuk, donuk pembe-kırmızı renk ve dış yüzeyindeki çıkıntılar. Domates ikiye bölündüğünde etinde beyaz bir yama dikkat çekiyor. Yüksek asiditesi nedeniyle hafif tuzlu ve limonumsu bir aromaya sahip olan domates, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Benzersiz özelliklere sahip Ayaş domatesi, 2023 yılında AB tarafından tanındı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Bu tanıma sadece Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki ve çevre illerdeki üreticilere ilham vermekle kalmayacak, aynı zamanda hem üreticiler hem de tüketiciler için çok önemli bir rol oynayacak. Üreticiler korumalı menşe adı ile tüketicilere güven verirken, tüketiciler de logoyu gördüklerinde gerçek bir ürün elde ettiklerini anlayacaklar. AB tescili, Ayaş domatesi adının korunmasını sağlayacak, üreticileri ve tüketicileri koruyacak ve domatesin Türkiye ve ötesinde tanınırlığını artıracak” ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın