Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Güllacın Lezzetini Artıran Basit Yöntem!

Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Güllacın Lezzetini Artıran Basit Yöntem!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 09:21

Ramazan denince aklımıza gelen lezzetlerden birisi de hiç şüphesiz güllaç. Özellikle hafif yapısıyla öne çıkan güllaç, iftar sofrasında daha 'sağlıklı' bir alternatif olarak tercih ediliyor. Fakat güllaç, bazı püf noktalarına dikkat edilmediği zaman umulduğu kadar lezzetli olmuyor.

İşte güllacın lezzetini artıran püf noktaları!

Ramazan'ın favorisi güllaç, protein ve kalsiyum kaynağı olarak da dikkat çekiyor.

Ramazan'ın favorisi güllaç, protein ve kalsiyum kaynağı olarak da dikkat çekiyor.

Sütlü bir tatlı olan güllaç, doğal olarak protein, kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin. Bir porsiyon güllacın, yetişkin bir bireyin günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşıladığı belirtiliyor. Diğer tatlılara nazaran karbonhidrat ağırlıklı değil, protein ağırlıklı olan güllaç, Ramazan'da dengeli beslenmeye de katkı sağlıyor. 

Fakat güllacı tamamen 'masum' sanmayın. Bir porsiyon güllaç ortalama 235–250 kalori içeriyor. Bu nedenle tüketirken abartmamakta fayda var!

İşte güllacın lezzetini artıran püf noktaları!

İşte güllacın lezzetini artıran püf noktaları!

Öncelikle güllacın besin değerlerini artırmak için yapabileceklerinize bir bakalım;

Güllacı taze meyvelerle süsleyerek vitamin ve mineral ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Taze meyveler antioksidan içerikleri sayesinde hücre yenilenmesini destekler ve bağışıklığı güçlendirir. 

Güllacın üzerine koyacağınız ceviz, baden, fındık gibi kuruyemişler ise kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Minik ilaveler yaparak güllacın besin değerini artırabilirsiniz!

Güllacın Püf Noktaları

  • Sütü çok sıcakken dökmeyin. Yoksa güllaç yapraklarınız hamur olur.

  • Az süt dökerseniz güllacınız kuru kalır. Fazla süt dökerseniz güllacınız yine hamur olur.

  • Tüm güllaç yapraklarını eşit ıslatmaya dikkat edin.

  • Daha yoğun tat istiyorsanız süte bir miktar krema ekleyebilirsiniz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
