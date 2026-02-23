Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Güllacın Lezzetini Artıran Basit Yöntem!

Sütlü bir tatlı olan güllaç, doğal olarak protein, kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin. Bir porsiyon güllacın, yetişkin bir bireyin günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşıladığı belirtiliyor. Diğer tatlılara nazaran karbonhidrat ağırlıklı değil, protein ağırlıklı olan güllaç, Ramazan'da dengeli beslenmeye de katkı sağlıyor.

Fakat güllacı tamamen 'masum' sanmayın. Bir porsiyon güllaç ortalama 235–250 kalori içeriyor. Bu nedenle tüketirken abartmamakta fayda var!