Köfteci Yusuf İftar Menüsü ve Fiyatları 2026

İftarını sevdikleriyle beraber restoranda yapmak isteyenler için birçok farklı seçenek bulunuyor. Restoranların iftar menüleri incelendiğinde, farklı menüler ve fiyat seçenekleri karşımıza çıkıyor. Köfteci Yusuf ise hem uygun fiyatlı hem de çok çeşitli iftar menüleriyle Ramazan'ı karşılıyor.

Köfteci Yusuf, 2026 yılı için 'Dört Dörtlük Ramazan Menüleri' hazırladı. Bu sene iftar menülerinde çorba, köfte, döner, tavuk, karışık et gibi farklı lezzetler sunuluyor.

Köfteci Yusuf İftar Menüsünde Ne Var?

Köfteci Yusuf'un iftar menüsünde yer alan yemek seçenekleri aşağıdaki gibidir: