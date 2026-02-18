onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Köfteci Yusuf İftar Menüsü ve Fiyatları 2026

Köfteci Yusuf İftar Menüsü ve Fiyatları 2026

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 20:41

Ramazan ayında popüler restoranların iftar menüleri merak konusu oluyor. Fiyatları ve menüleri merak edilen zincir restoranlardan birisi de Köfteci Yusuf oldu. Köfteci Yusuf 2026 Ramazan menüsü ve fiyatları açıklandı. Köfteci Yusuf iftar menüleri 400 TL bandından başlıyor ve fiyatlar menülere göre değişiyor.

İşte Köfteci Yusuf 2026 iftar menüleri ve fiyatları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köfteci Yusuf İftar Menüleri 2026

Köfteci Yusuf İftar Menüleri 2026

İftarını sevdikleriyle beraber restoranda yapmak isteyenler için birçok farklı seçenek bulunuyor. Restoranların iftar menüleri incelendiğinde, farklı menüler ve fiyat seçenekleri karşımıza çıkıyor. Köfteci Yusuf ise hem uygun fiyatlı hem de çok çeşitli iftar menüleriyle Ramazan'ı karşılıyor.

Köfteci Yusuf, 2026 yılı için 'Dört Dörtlük Ramazan Menüleri' hazırladı. Bu sene iftar menülerinde çorba, köfte, döner, tavuk, karışık et gibi farklı lezzetler sunuluyor. 

Köfteci Yusuf İftar Menüsünde Ne Var?

Köfteci Yusuf'un iftar menüsünde yer alan yemek seçenekleri aşağıdaki gibidir:

  • Çorba: Porsiyon et suyu veya mercimek çorbası

  • Ana Yemek: Seçilen menüye göre köfte, döner, piliç veya karışık et.

  • İkramlar: Salata ve ezme.

  • Yan Ürünler: 1 adet içli köfte, az patates ve az yoğurt.

  • İçecekler: 1 adet içecek, 1 adet su 

  • Tatlı: Ekmek kadayıfı veya trileçe.

Köfteci Yusuf İftar Menüsü Fiyatları 2026

Köfteci Yusuf İftar Menüsü Fiyatları 2026

Köfteci Yusuf iftar menüsü fiyatları farklı seçeneklerle karşımıza çıkıyor. Köfte menüleri ve fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • Porsiyon Köfte Menü (200 gr): 610 TL.

  • 1,5 Porsiyon Köfte Menü (300 gr): 730 TL.

  • Yarım Kilo Köfte Menü: 1280 TL.

Köfteci Yusuf Ekonomik İftar Menüsü Fiyatları

400 TL'lik ekonomik yarım porsiyon menü:

  • Yarım porsiyon ekmek arası lezzet (burger, köfte, döner veya sucuk)

  • Çorba

  • Patates

  • İçecek

  • Su

  • Tatlı

460 TL'lik menü:

  • Tam porsiyon ekmek arası lezzet (burger, köfte, döner veya sucuk)

  • Çorba

  • Patates

  • İçecek

  • Su

  • Tatlı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın