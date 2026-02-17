Evde Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır? Ramazanın Vazgeçilmezi Pide Tarifi ve Malzemelerle Kolay Yapımı

Türk mutfağında yer alan ve Ramazan ayına özgü olan Ramazan pidesi, bir çeşit mayalı ve yassı ekmek türüdür. İftar ve sahur sofralarının baş tacı pidenin evde yapımı da son derece kolaydır. İşte, adım adım evde Ramazan pidesi yapılışı:

Ramazan Pidesinin Yapılışı

Kabarık ve pufur pufur bir pide için aşağıdaki aşamaları takip etmelisiniz. Maya hazırlığı, tarifin en önemli aşamasıdır.

1. Maya Hazırlığı:

Bir kabın içerisine ılık su ve süt ekleyin.

Yaş maya ve şekeri bu karışıma dahil edin.

Elde ettiğiniz karışımı iyice karıştırın ve 5-10 dakika dinlendirin. (Eğer karışımın üzeri köpürüyorsa, mayanız aktif hale gelmiştir.)

2. Hamurun Yoğurulması:

Dinlendirdiğiniz karışıma sıvı yağ ekleyin.

Unu, kontrollü bir şekilde ve azar azar karışıma ilave edin.

Unu eklerken tuzu da karışıma katın. (UYARI: Maya ile tuzun direkt temas etmemesi gerekiyor.)

Elde ettiğiniz hamurun yumuşak ve hafifçe ele yapışan bir kıvamda olmasına özen gösterin. (Ramazan pidesinin hamuru, klasik ekmek hamuruna göre biraz daha yumuşak olmalıdır.)

3. İlk Fermentasyon Süreci:

Hamurun üzerini streç film ya da temiz bir bezle örtün.

Hamuru, oda sıcaklığında 40 ila 60 dakika kadar dinlendirin.

Bu süre sonunda hamurun hacminin iki katına çıkmış olması gerekiyor.

4. Şekillendirme Aşaması:

Fermente olan hamuru, hafifçe un serpilmiş bir tezgaha alın.

Hamura yuvarlak bir form verin.

Hamuru, yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin.

Parmak uçlarınızla hamurun kenarına çerçeve oluşturun.

Hamurun orta kısmına bastırarak, klasik pide desenini oluşturun.

5. Tepsi Mayası:

Hamura şekil verdikten sonra, 15 ila 20 dakika daha dinlendirin. (Bu adım ise pidenin kabarık bir görünüm kazanmasını sağlar.)

6. Ramazan Pidesinin Üzeri:

Yumurta sarısı ve sütü bir araya getirin.

Bu karışımı, pidenin üzerine nazikçe sürün.

Üzerine susam ve çörek otu serpin.

7. Pişirme: