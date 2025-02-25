Güllaç Nasıl Yapılır? Püf Noktalarıyla Ramazan'ın Sevilen Tatlısı Güllaç Tarifi ve Malzemeleri
Güllaç Nasıl Yapılır? Püf Noktalarıyla Ramazan'ın Sevilen Tatlısı Güllaç Tarifi ve Malzemeleri
On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de güllaçtır. Türk mutfağınının hafif ve hazmı kolay tatlarından biri olan bu geleneksel lezzet, uzmanlar tarafından da yasaklanmıyor. Haliyle Ramazan boyunca sofralardan eksik olmuyor. Peki güllacınızı gül suyu ile mi seversiniz, yoksa gül suyu olmadan mı tercih edersiniz?
Gelin lezzetiyle sofranızı şenlendirecek güllacın evde yapılacak kolay ve enfes tarifini verelim.
İşte, evde nefis güllaç yapmak isteyenler için pratik güllaç tarifi ve malzemeleri
Ramazan sofralarının olmazsa olmazı sütlü tatlıların başında şüphesiz ki güllaç var!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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