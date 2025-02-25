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Güllaç Nasıl Yapılır? Püf Noktalarıyla Ramazan'ın Sevilen Tatlısı Güllaç Tarifi ve Malzemeleri

Güllaç Nasıl Yapılır? Püf Noktalarıyla Ramazan'ın Sevilen Tatlısı Güllaç Tarifi ve Malzemeleri

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 10:38

On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de güllaçtır. Türk mutfağınının hafif ve hazmı kolay tatlarından biri olan bu geleneksel lezzet, uzmanlar tarafından da yasaklanmıyor. Haliyle Ramazan boyunca sofralardan eksik olmuyor. Peki güllacınızı gül suyu ile mi seversiniz, yoksa gül suyu olmadan mı tercih edersiniz? 

Gelin lezzetiyle sofranızı şenlendirecek güllacın evde yapılacak kolay ve enfes tarifini verelim. 

İşte, evde nefis güllaç yapmak isteyenler için pratik güllaç tarifi ve malzemeleri

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı sütlü tatlıların başında şüphesiz ki güllaç var!

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı sütlü tatlıların başında şüphesiz ki güllaç var!

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan güllaç, hafifliği ve lezzeti ile kalabalık iftar sofralarında severek tüketiliyor. Yapımı oldukça kolay olmasına rağmen güllaç yaparken birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde tatlının kıvamını ve lezzetini tutturmakta sorun yaşayabilirsiniz. İçindeki gül suyu nedeniyle bu isimle anılan güllaç tatlısının tarifi ve malzemeleri ile karşınızdayız. 

Evde güllaç nasıl yapılır? Gelin bu muhteşem tatlının yapım aşamasına hep birlikte bir göz atalım 👇

Güllaç Malzemeleri: Güllacın İçinde Neler Var?

Güllaç Malzemeleri: Güllacın İçinde Neler Var?

  • 1,5 litre süt

  • 10 yaprak güllaç

  • Çekilmiş ceviz

  • 2 yemek kaşığı doğal gül suyu

  • 2 su bardağı şeker

Güllacın Üzerine Ne Koyulur 

  • Ceviz

  • Nar

  • Fıstık

Evde En Lezzetli Güllaç Nasıl Yapılır?

Evde En Lezzetli Güllaç Nasıl Yapılır?

  • Şeker ve sütü tencereye koyun. Şeker tamamen eriyene kadar yavaş yavaş karıştırın. Süt elinizin yakacak sıcaklığa ulaştığında altını kapatıp oda sıcaklığına ılıması için bekleyin. 

  • Sütün kaynak olmaması, güllaç yapraklarının hamur olmaması için önemlidir. Bu nedenle sütün el yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat etmeniz gerekir. 

  • Bir tepsiye güllaç yaprağının parlak kısmı yukarı bakacak şekilde koyun. Ardından her bir güllaç yaprağı tamamen ıslanacak şekilde üzere süt karışımını dökün. 5 kat güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrar edi. 

  • 5. kattan sonra ise şekerli süt karışımına bir de ceviz serpiştirilir ve diğer yapraklar yine ıslatılarak dizmeye devam edin. 

  • Süt karışımından bir bardak kadar ayırmayı unutmayın. Buna tercihe göre, gül suyunu ekleyip tatlının üzerinde gezdirin. Tatlının dinlemesi ve güzel bir tada sahip olması için 3 saat kadar buzdolabına kaldırın.

Güllaçın üzerine damak tadınıza göre nar ve kuru yemişlerle süslemeyi unutmayın!

Güllaçın üzerine damak tadınıza göre nar ve kuru yemişlerle süslemeyi unutmayın!
  • Son olarak tatlınızın üzerine ceviz, nar, yer fıstığı ya da Antep fıstığı gibi malzemelere göre damak tadınıza uygun lezzetlerle süsleyin.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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