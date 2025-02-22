Oruç Tutmak Farz mıdır, Ramazan Orucu Kimlere Farzdır? İşte Oruç Tutmakla Yükümlü Olmanın Şartları
Oruç Tutmak Farz mıdır, Ramazan Orucu Kimlere Farzdır? İşte Oruç Tutmakla Yükümlü Olmanın Şartları
On bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı tüm Müslüman alemini sardı. Bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayan bu mübarek ayda, ibadetlerini tam ve en doğru şekilde yerine getirmek isteyenlerin gündeminde ise oruç var. Özellikle Ramazan ayında oruç tutmanın farz olup olmadığı ve kimlere farz olduğu merak ediliyor. Peki oruç tutmak farz mıdır? Ramazan orucu kimlere farzdır? Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?
İşte, detaylar...
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On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı! Tüm Müslüman aleminin heyecanla kavuşmayı beklediği Ramazan bu yıl, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.
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Oruç Tutmak Farz mıdır?
Oruç Tutmakla Yükümlü Olmanın Şartları Nedir?
Ramazan Orucu Kimlere Farzdır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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