Paylaşmanın Ayı Ramazanda Fitre, Zekat ve Sadaka Hakkında Merak Edilenler! Fitre ve Zekatın Farkı Nedir?
Paylaşmanın Ayı Ramazanda Fitre, Zekat ve Sadaka Hakkında Merak Edilenler! Fitre ve Zekatın Farkı Nedir?
Tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla karşılanan Ramazan, bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Bolluk ve bereketin ayı Ramazan, aynı zamanda iyilik ve yardımlaşmanın da ayıdır. 'Komşun açken tok yatma' sözünün ışığında, rızkın paylaştıkça çoğaldığı da unutulmamalıdır. Nefse hakim olmanın ve paylaşmanın ayında zekat, fitre ve fidye gidi kavramlar da önem kazanmaktadır. Peki, Ramazanın bereketi zekat ile fitre arasındaki fark nedir? Fidye ile fitre aynı şey midir? Sadaka nedir?
İşte detaylar...
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Ramazan'da paylaşmak sofraların bereketini, afiyetini ve rızkı artırır!
Sadaka Nedir?
Sadaka ile Zekat Aynı Şey midir?
Zekat Nedir? Zekat Nasıl Hesaplanır?
Zekat Nasıl Hesaplanır?
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Zekat Kimlere Verilir?
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Zekat ile Fitre Arasındaki Fark Nedir?
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Fidye ile Fitre Aynı Şey midir?
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