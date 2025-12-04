Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos Maçı Yağmur Sebebiyle Ertelendi: "Fenerbahçe Hükmen Kazanmalı"

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili olarak sarı-lacivertlilerin hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu. Instagram’dan paylaşım yapan Giannakopoulos, “Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Bu aşırı hava koşulları değil; daha önce de yaşandı. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim” ifadelerini kullandı.