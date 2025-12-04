onedio
Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos Maçı Yağmur Sebebiyle Ertelendi: "Fenerbahçe Hükmen Kazanmalı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.12.2025 - 23:02

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanması planlanan maç, Barış ve Dostluk Salonu’ndaki yoğun yağış kaynaklı su sızıntıları nedeniyle güvenlik endişeleri sebebiyle ertelendi. Panathinaikos Başkanı ise Fenerbahçe Beko’nun hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Salonda su sızıntısı meydana geldi.

EuroLeague 14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanması planlanan maç, ertelendi. Olympiakos’un açıklamasına göre, Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Ioannis Vroutsis’in kararıyla, Barış ve Dostluk Salonu’ndaki yoğun yağış nedeniyle oluşan su sızıntıları ve güvenlik endişeleri sebebiyle karşılaşma ileri bir tarihe alındı.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, "Fenerbahçe hükmen kazanmalı" dedi.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili olarak sarı-lacivertlilerin hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu. Instagram’dan paylaşım yapan Giannakopoulos, “Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Bu aşırı hava koşulları değil; daha önce de yaşandı. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim” ifadelerini kullandı.

