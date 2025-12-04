Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos Maçı Yağmur Sebebiyle Ertelendi: "Fenerbahçe Hükmen Kazanmalı"
Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanması planlanan maç, Barış ve Dostluk Salonu’ndaki yoğun yağış kaynaklı su sızıntıları nedeniyle güvenlik endişeleri sebebiyle ertelendi. Panathinaikos Başkanı ise Fenerbahçe Beko’nun hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu.
Salonda su sızıntısı meydana geldi.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, "Fenerbahçe hükmen kazanmalı" dedi.
