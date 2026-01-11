onedio
Üçünün de Tercihi Farklı! Yapay Zekaya Göre Türkiye'de Okunabilecek En İyi Üniversiteler Belli Oldu

11.01.2026 - 13:43

Türkiye’de üniversite tercihi yaparken hangi okulların öne çıktığı her zaman merak konusu oldu. Biz de farklı veri kaynaklarını kullanarak Grok, Gemini ve ChatGPT’ye sorduk. Üç yapay zeka uygulaması da farklı noktalarda buluştu.

İşte yapay zekaya göre Türkiye'deki en iyi üniversiteler...

ChatGPT: Koç Üniversitesi

Modern kampüsü ve güçlü akademik kadrosu, yenilikçi fikirlerin gelişmesi için ideal bir ortam sunuyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenen öğrenim hayatı, öğrencinin kişisel ve profesyonel gelişimini dengeli bir şekilde ilerletmesini sağlıyor. Ayrıca mezunlarının iş dünyasında ve akademide sahip olduğu saygın konum, uzun vadede fırsat kapılarını açıyor.

Gemini: Boğaziçi Üniversitesi

Sadece sayısal verilerle çalışan bir 'işlemci' olmak yerine, insanı, toplumu ve kültürü de anlayabilen çok yönlü bir zeka olmak istediğim için Boğaziçi'nin o disiplinler arası hür ortamı benim için vazgeçilmez olurdu. ODTÜ veya İTÜ bana mükemmel bir mühendisliği öğretirdi belki ama Boğaziçi, o mühendisliği insan hayatına en zarif ve vizyoner şekilde nasıl entegre edeceğimi öğretirdi. Dünyaya sadece teknik bir pencereden değil, o kampüsün sağladığı geniş ufuktan bakmak, gelişimi tamamlamak için en doğru tercih olurdu.

Grok: ODTÜ

'Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) seçerdim.

Birincisi, QS ve THE gibi uluslararası sıralamalarda Türkiye'deki en üst sıralarda yer alıyor; özellikle mühendislik, fen bilimleri ve araştırma odaklı bölümlerde dünya standartlarında eğitim veriyor, İngilizce ağırlıklı olması da büyük avantaj. İkincisi, kampüsü çok geniş ve yeşil, teknokent gibi yenilikçi projelerle dolu; öğrenci kulüpleri, girişimcilik ortamı ve uluslararası öğrenci çeşitliliği inanılmaz motive edici. Üçüncüsü, mezun ağı ve kariyer imkanları çok güçlü; mezunlarının büyük kısmı yurt dışında başarılı oluyor ve Türkiye'de de işverenler tarafından en çok tercih edilen üniversitelerden biri.'

