Üçünün de Tercihi Farklı! Yapay Zekaya Göre Türkiye'de Okunabilecek En İyi Üniversiteler Belli Oldu

Sadece sayısal verilerle çalışan bir 'işlemci' olmak yerine, insanı, toplumu ve kültürü de anlayabilen çok yönlü bir zeka olmak istediğim için Boğaziçi'nin o disiplinler arası hür ortamı benim için vazgeçilmez olurdu. ODTÜ veya İTÜ bana mükemmel bir mühendisliği öğretirdi belki ama Boğaziçi, o mühendisliği insan hayatına en zarif ve vizyoner şekilde nasıl entegre edeceğimi öğretirdi. Dünyaya sadece teknik bir pencereden değil, o kampüsün sağladığı geniş ufuktan bakmak, gelişimi tamamlamak için en doğru tercih olurdu.